Более 3,3 миллионов подписчиков на Twitch не спасли стримера мексиканского происхождения Castro_1021 от бана в игре FIFA 22, полученного контентмейкером прямо во время трансляции, за которой наблюдало более 20 тысяч зрителей.

Интересно EA Sports временно забанили более 30 тысяч игроков FIFA 22: в чем причина

Эдвин Кастро на протяжении многих лет является своеобразным лицом серии FIFA среди стримеров и ютуберов. Именно он годами обеспечивал развлекательный контент миллионам поклонников игры и при этом потратил астрономические суммы денег на покупку FIFA Points.

Обратите внимание, FIFA Points – внутриигровая валюта FIFA, которую можно приобрести за реальные средства, чтобы потратить на приобретение паков с игроками или вход в режим Draft.

За годы создания контента, Кастро часто удивлял и даже шокировал свою публику всевозможными проделками, но последнее, что его преданная фан-база ожидала увидеть на трансляции – это перманентный бан геймера в FIFA 22 Ultimate Team. Однако на вчерашнем стриме произошло именно это.



Во время очередной прямой трансляции на Twitch у Кастро возникли ошибки подключения к серверам. Затем он обнаружил, что не может продавать или покупать карточки, искать игроков или взаимодействовать с другими функциями рынка игры. Вскоре после этого на экране появилось сообщение о том, что он навсегда забанен на рынке FIFA 22, а причиной EA назвали незаконную торговлю монетами FUT.

Как и следовало ожидать, популярного контентмейкера такое событие не слишком порадовало. Получив сообщение, стример с отчаянием заявил: "Что?! Забанен навсегда? Я буквально только что потратил 300 тысяч FIFA Points на Черную пятницу, и вы думаете, что я торгую монетами?!".

Чтобы вы представляли масштабы, 300 тысяч FIFA Points – это примерно $2500 реальных денег.

Хотя этот случай разозлил стримера, в отличие от полномасштабного бана в игре, этот вопрос можно решить за считанные часы, особенно со связями Эдвина.