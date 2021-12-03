Понад 3,3 мільйона підписників на Twitch не врятували стрімера мексиканського походження Castro_1021 від бану в грі FIFA 22, отриманого контентмейкером просто під час трансляції за якою спостерігало більш як 20 тисяч глядачів.

Цікаво EA Sports тимчасово забанили понад 30 тисяч гравців FIFA 22: у чому причина

Едвін Кастро протягом багатьох років є своєрідним обличчям серії FIFA серед стрімерів та ютуберів. Саме він роками забезпечував розважальний контент для мільйонів шанувальників гри та при цьому витратив астрономічні суми грошей на купівлю FIFA Points.

Зауважте, FIFA Points – внутрішньоігрова валюта FIFA, яку можна придбати за реальні кошти, щоб потому витратити на придбання паків з гравцями чи вхід у режим Draft.

За роки створення контенту, Кастро часто дивував та навіть шокував свою публіку різноманітними витівками, але останнє, що його віддана фан-база очікувала побачити на трансляції – це перманентний бан геймера в FIFA 22 Ultimate Team. Однак на вчорашньому стрімі сталося саме це.



Під час чергової прямої трансляції Twitch, у Кастро виникли помилки підключення до серверів. Потім він виявив, що не може продавати чи купувати картки, шукати гравців чи взаємодіяти з будь-якими іншими функціями ринку гри. Невдовзі після цього на екрані з'явилося повідомлення про те, що він назавжди забанений на ринку FIFA 22, а причиною EA назвали незаконну торгівлю монетами FUT.

Як і слід було очікувати, популярного контентмейкера така подія не надто порадувала. Отримавши повідомлення, стрімер з розпачем заявив: "Що?! Забанено назавжди? Я буквально щойно витратив 300 тисяч FIFA Points на Чорну п'ятницю, і ви думаєте, що я торгую монетами?!".

Щоб ви уявляли масштаби, 300 тисяч FIFA Points – це приблизно $2500 реальних коштів.

Хоча цей випадок розлютив стрімера, на відміну від повного бану в грі, це питання можна вирішити за лічені години, особливо зі зв'язками Едвіна.