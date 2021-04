Двічі в одну річку: скандальний шутер Six Days in Fallujah знову хочуть заборонити

Правозахисна організація хоче заборонити скандальний шутер Six Days in Fallujah. Представники цієї групи відзначають, що гра може спровокувати насилля проти мусульман.

Тактичний шутер Six Days in Fallujah було анонсовано ще у 2009 році, але до релізу гра не змогла дістатися. Компанія Konami вирішила скасовувати розробку цього проєкту, бо його дуже сильно критикували американські ЗМІ та ветерани війни в Іраку.

В основу сюжету відеогри мала лягти реальна бойова операція в Іраку, коли американські війська штурмували місто Фаллуджа (кінець 2004 року). Спеціалісти називають цю битву однією з найкровопролитніших за всю історію цієї війни.

Розробники планували показати цю ситуацію максимально реалістично, а також навіть хотіли зачепити деякі суперечливі теми (використання забороненої зброї чи жертв серед мирного населення). Звісно, така відеогра навряд чи могла вийти аполітичною, тому компанія Konami вирішила зупинити розробку гри.

Щоправда, у лютому 2021 року студія Highwire Games вирішила відновити розробку Six Days in Fallujah. Варто відзначити, що плани не змінилися, бо розробники планують показати всі жахи війни. Звісно, реакція була знову неоднозначна, а критикувати відеогру продовжують навіть після анонсу.

Цього разу своє занепокоєння висловила Рада американо-ісламських відносин – група із захисту громадянських прав мусульман, яка базується у Вашингтоні. Її представники відзначили наступне:

Ми закликаємо Microsoft, Sony і Valve заборонити розміщення Six Days in Fallujah на своїх платформах. Ця гра – симулятор вбивства арабів, який лише нормалізує насильство проти мусульман в Америці та у всьому світі. Ігрова індустрія повинна припинити дегуманізацію мусульман. Такі ігри, як Six Days in Fallujah, слугують лише для прославлення насильства, яке забрало життя сотень мирних жителів Іраку, виправдання війни та посилення антимусульманських настроїв, поки антимусульманський фанатизм все ще загрожує життю.

Представники Microsoft, Sony і Valve поки не коментували цю ситуацію, як і розробники цього проєкту. Повна заборона певної відеогри це дуже рідкісне явище, тому навряд чи Six Days in Fallujah видалять з крамниць. Звісно, завжди існує така ймовірність, але для цього потрібна чимала кількість скарг з боку гравців. Наостанок варто відзначити, що відеогра має вийти до кінця цього року на PC, PlayStation та Xbox.

Геймплейний трейлер відеогри Six Days in Fallujah – відео