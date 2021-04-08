Польська студія Movie Games зовсім нещодавно анонсувала стратегію War Hospital, присвячену подіям Першої світової війни та вже примудрилася отримати звинувачення у порушенні серйозного міжнародного договору. Деталі – у матеріалі.

Студія Movie Games анонсувала майбутню стратегію War Hospital, яка дозволить гравцям взяти на себе управління військовим госпіталем в умовах Першої світової війни. Проте в анонсі розробники припустили помилку, яка коштувала їм попередження від серйозної міжнародної організації.

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Отож, польські розробники отримали "юридичного прочухана" не аби від кого, а від самого Комітету Червоного хреста. Претензія останніх полягає в тому, що на обкладинці майбутнього проєкту присутній головний символ організації, власне Червоний хрест. Проте справа тут не в авторському праві, а в тому, що Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року забороняє використовувати даний символ у відеоіграх.

Женевські конвенції – міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів.

Звичайно, у тексті документу не прописано конкретно слово "відеоігри", проте вони все ж підпадають під пункт про "публічне використання" цього символу.

Слід зазначити, що це не вперше коли розробники стикаються з подібною проблемою. У 2017 році таку ж помилку допустили творці гри Prison Architect. Щоправда, тоді студії IVSoftware надали більш розгорнуте пояснення про причину такого рішення:

Якщо герб Червоного Хреста або подібні знаки використовуватимуться для інших цілей, якими б вигідними чи несуттєвими вони б не здавалися, особливе значення цього символу зменшиться. Емблема Червоного Хреста або подібні конструкції не є загальними розпізнавальними знаками швидкої допомоги, охорони здоров'я, надання першої медичної допомоги, медсестер чи медичних працівників. Щобільше, вони не повинні слугувати вивісками, що використовуються в комерційних цілях, наприклад, для рекламних кампаній або етикеток на будь-яких продуктах, – йшлося у зверненні.

На цю мить розробникам з Movie Games нічого не загрожує – їм просто доведеться прибрати Червоний хрест з гри.

Трейлер гри War Hospital

War Hospital розробляється під девізом "гра про війну, яка прославляє життя, а не смерть". У цій стратегії гравці зможуть побудувати власний польовий лікувальний комплекс і поборотися за життя тяжкопоранених бійців, для яких медики є останньою надією. Реліз гри запланований на 4 квартал 2022 року.