Польская студия Movie Games совсем недавно анонсировала стратегию War Hospital, посвященную событиям Первой мировой войны и уже умудрилась получить обвинения в нарушении серьезного международного договора. Детали – в материале.

Студия Movie Games анонсировала будущую стратегию War Hospital, которая позволит игрокам взять на себя управление военным госпиталем в условиях Первой мировой войны. Однако в анонсе разработчики допустили ошибку, которая стоила им предупреждение от серьезной международной организации.

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Итак, польские разработчики получили "юридическую взбучку" не абы от кого, а от самого Комитета Красного креста. Претензия последних заключается в том, что на обложке будущего проекта присутствовал главный символ организации, собственно Красный крест. Однако дело здесь не в авторском праве, а в том, что Женевская конвенция от 12 августа 1949 года запрещает использовать данный символ в видеоиграх.

Женевские конвенции – международный договор, который закрепляет в международном праве нормы гуманного отношения во время войны. Первую конвенция была подписана в 1864 году. На сегодня договор состоит из четырех соглашений и трех дополнительных протоколов.

Конечно, в тексте документа не прописано конкретно слово "видеоигры", однако они все же подпадают под пункт о "публичном использовании" этого символа.

Следует отметить, что это не первый случай, когда разработчики сталкиваются с подобной проблемой. В 2017 году такую же ошибку допустили создатели игры Prison Architect. Правда, тогда студии IVSoftware предоставили более развернутое объяснение о причине такого решения:

Если герб Красного Креста или подобные знаки будут использоваться для других целей, какими бы выгодными или несущественными они ни казались, особое значение этого символа уменьшится. Эмблема Красного Креста или подобные конструкции не являются общими опознавательными знаками скорой помощи, здравоохранения, оказания первой медицинской помощи, медсестер или медицинских работников. Более того, они не должны служить вывесками, используемыми в коммерческих целях, например, для рекламных кампаний или этикеток на любых продуктах, – говорилось в обращении.

На данный момент разработчикам с Movie Games ничего не угрожает – им просто придется убрать Красный крест из игры.

Трейлер игры War Hospital

War Hospital разрабатывается под девизом "игра о войне, которая прославляет жизнь, а не смерть". В этой стратегии игроки смогут построить собственный полевой лечебный комплекс и побороться за жизнь тяжелораненых бойцов, для которых медики – последняя надежда. Релиз игры запланирован на 4 квартал 2022 года.