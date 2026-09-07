"Крик" у Steam – у мережу злили скасовану гру за відомим горором, яка випередила свій час

У мережі спалахнув ажіотаж через знахідку в гігантському архіві Steam. Ентузіасти виявили робочий прототип багатокористувацького горору за культовою франшизою фільмів жахів.

Амбітний проєкт виглядає як гра, що випередила свій час і навіть могла закласти основи популярного сьогодні жанру, інформує Gamerant.

Секрети гігантського архіву Valve

Масштабний витік файлів платформи Steam обсягом приблизно 12 терабайтів, що охоплює період 2003-2013 років, містить величезну кількість цікавих прототипів, тестових версій та непублічних матеріалів.

Останнім яскравим відкриттям став на анонсований онлайн-горор від шведських розробників Fatshark, відомих за екшенами Warhammer: Vermintide та Warhammer 40,000: Darktide.

Вони створювали горор під кодовою назвою "Depot 42151", який базувався на культовій серії фільмів жахів "Крик".

Архів з проєктом зумів дістати користувач соціальної мережі X під псевдонімом Roly Poly Reaper. Ентузіаст навіть зумів налаштували багатокористувацьку гру через інтернет та випробувати забавку.

Геймплейні кадри демонструють класичний зараз ігровий процес: група вцілілих намагається втечити з локації, а інший гравець у ролі легендарного маніяка Примарне обличчя полює на них.

Матеріали з гри: дивіться відео

So, going through the Valve Leak, I have discovered a cancelled multiplayer SCREAM game made by Fatshark (Dead Island Developers) under Depot 42151.

I won't post any download links as I don't know the legality of this but it's all publicly available in the leak. #Valve #Scream pic.twitter.com/m5jla316QW — roly poly reaper (@fellarobux) August 31, 2026

Головна особливість знахідки полягає в тому, що автори створювали гру приблизно в лютому 2011 року – за два місяці до прем'єри фільму "Крик 4". Це означає, що Fatshark розробляла асиметричний горор за п'ять років до виходу Dead by Daylight та за шість років до появи Friday the 13th: The Game, які використовують ту ж основу ігрового процесу.

На момент релізу цих ігор ідея протистояння одного сильного вбивці та групи виживальників виглядала справжньою революцією, тож "Depot 42151" значно випереджала свій час.

So, going through the Valve Leak, I have discovered a cancelled multiplayer SCREAM game made by Fatshark (Dead Island Developers) under Depot 42151.

I won't post any download links as I don't know the legality of this but it's all publicly available in the leak. #Valve #Scream pic.twitter.com/m5jla316QW — roly poly reaper (@fellarobux) August 31, 2026

Проте аналіз структури файлів та наявність папок із назвами "Scream_Pitch" та "Screampitch_inside" вказують на те, що гра так і не отримала "зеленого світла". Найімовірніше, Fatshark створила лише інтерактивне демо для показу правовласникам, але ліцензію студія так і не здобула.

Вельми шкода, адже невідомо як би зараз виглядав жанр багатокористувацьких горорів, якби реліз все ж відбувся.