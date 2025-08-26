Видавництво Electronic Arts та студія Full Circle нарешті оголосили дату виходу довгоочікуваного симулятора скейтбордингу Skate. Гра стане доступною у ранньому доступі вже у вересні, буде умовно-безкоштовною та запропонує гравцям величезний онлайн-світ для трюків.

Нова частина Skate, перша в серії за останні 15 років, виходить у ранній доступ 16 вересня. Про це стало відомо з оголошення, яке розробники розмістили на спеціальній сторінці, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про нову гру Skate?

Проєкт буде доступний на PC (у Steam, Epic Games Store, EA App), а також на консолях PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X і S. Розробники підтвердили, що гра підтримуватиме кросплей та перенесення прогресу між усіма платформами.



Гра буде доступна в коопі для усіх платформ / Фото Full Circle

Дія гри розгорнеться у великому відкритому місті Сан-Ванстердам. Автори обіцяють значно покращену систему трюків порівняно з попередніми частинами, а на одному сервері зможуть одночасно перебувати до 150 гравців.



Гра вийде в ранньому доступі та розвиватиметься / Фото Full Circle

Skate позиціонується як "величезна жива мультиплеєрна скейтерська пісочниця, яка завжди онлайн і постійно розвивається". Через це гра не матиме офлайн-режиму – для гри потрібне постійне підключення до інтернету.



Гравці разом зможуть об'єднатися у великих кількостях на сервері / Фото Full Circle



Гра матиме можливість для кастомізації та преміальну валюту / Фото Full Circle

Хоча за доступ до ранньої версії платити не доведеться, у грі одразу будуть доступні мікротранзакції. Гравці зможуть купувати унікальні косметичні предмети за преміальну валюту San Van Bucks. Повноцінний реліз Skate очікується приблизно через рік після старту раннього доступу.

Трейлер skate – дивіться відео: