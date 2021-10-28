Сказав зайвого: Snoop Dogg випадково розкрив цікаву деталь про "ще не випущену GTA"

Схоже, що репер Снуп Догг мав необережність бовкнути зайвого і випадково розповів про роботу свого зіркового друга над музикою до ще не випущеної частини серії Grand Theft Auto, якою може виявитися GTA VI.

Серед геймерів Снуп Догг відомий не лише своєю реперською кар'єрою, але й інтересом до світу відеоігор. Співак навіть неодноразово проводив власні трансляції на Twitch, щоправда, частенько вони відзначалися якимись курйозами.

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Цього разу стати темою обговорень геймерської спільноти Келвіну (справжнє ім'я репера – ред.) допомогло інтерв'ю дане культовому виданню RollingStone.

У ньому Снуп Догг розповів, що його колега та давній друг – Доктор Дре посилено працює над музичним супроводом для ще не випущеної частини франшизи GTA.

Я знаю, що він у студії. Я знаю, що він створює чудову музику. І частина його музики пов'язана з грою GTA, яка ще не вийшла. Тож я думаю, що саме так його музика й буде випущена, через GTA, – поділився репер.

Dr. Dre – відомий репер і музичний продюсер. Він розкрив таких артистів, як Емінем, 50 Cent та, власне, Снуп Догг. У 2012 році був названий найбільш високооплачуваним музикантом у світі за версією журналу Forbes

Отож, схоже на те, що легендарний Доктор Дре, який не випускав сольну музику з моменту релізу альбому "Compton" 2015 року — працює над новими піснями для франшизи відеоігор Grand Theft Auto.

Новина була по різному зустріта шанувальниками серії. Дехто майже впевнений, що Rockstar Games обрали Дре для роботи над GTA VI. Однак інша група фанатів вважає, що скоріше за все студія звернулася до музиканта для праці над новою музикою для збірки ремастерів GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, особливо враховуючи той факт, що він створив деякі пісні для однієї з радіостанцій оригінальної San Andreas.

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Цікавим є те, що представники Rockstar відмовилися коментувати заяву Снуп Догга.

Дізнатися чи справді Доктор Дре пише музику для ремастерів можна буде вже незабаром, адже Grand Theft Auto: The Trilogy виходить 11 листопада на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch та ПК.