Стало відомо скільки CDPR витратила на "порятунок" Cyberpunk 2077 та доповнення Ілюзія Свободи

На зустрічі з інвесторами, функціонери CD Projekt RED розповіли скільки коштів було витрачено на відновлення репутації Cyberpunk 2077 після провального релізу, і сума справді вражає.

Реліз Cyberpunk 2077 назавжди залишиться в історії як один з найбільш невдалих, проте через роки наполегливої праці розробникам вдалося довести гру до ладу, щоправда, коштувало це зовсім не дешево, повідомляє 24 Канал.

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Довгий час після виходу Cyberpunk 2077 основною турботою CDPR було якнайшвидше виправлення найбільш глобальних проблем.

Зараз, після оновлень 2.0 та 2.1, гра виглядає зовсім інакше, ніж на старті. Допомогло в цьому і доповнення Ілюзія Свободи, яке отримало схвальні відгуки, і, здається, переконало чимало геймерів дати проєкту ще один шанс.

За словами фінансового директора CD Projekt Red Пьотра Нілубовича, виробництво та рекламна кампанія DLC коштували компанії 84,3 мільйона доларів.

Трейлер Ілюзії Свободи: дивитися відео

При цьому ще 40,9 мільйона вічнозелених було витрачено на "вдосконалення" Cyberpunk 2077 та роботу над усіма оновленнями після релізу.

Нехитрі математичні дії підказують нам, що CDPR витратила близько 126 мільйонів доларів на "порятунок" Найт Сіті – суму, на яку можна створити добрий десяток якісних інді-проєктів.

Але ще більше вражає повний бюджет гри, адже якщо вірити попередній інформації по стартовий капітал у 330 мільйонів, то тепер він сумарно становить 456 мільйонів доларів.

Це своєю чергою робить Cyberpunk 2077 другою найдорожчою грою в історії, після Star Citizen.