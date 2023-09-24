Оновлення 2.0 для Cyberpunk 2077 здатне зацікавити чимало геймерів, адже суттєво удосконалило творіння CDPR у багатьох аспектах і навіть додало в нього українську текстову локалізацію.

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Поки усі шанувальники гри в очікуванні доповнення Ілюзія Свободи, яке, до речі, вийде вже зовсім скоро (26 вересня), користувач Reddit під ніком PenetratorGod вирішив порівняти "оновлений" Cyberpunk 2077 з його станом на релізі.

Результатом стало цікаве відео, яке послідовно показує як було вдосконалено ті чи інші механіки проєкту.

Хоча, наприклад, в грі тепер суттєво краща система поліції й слуги закону не з'являються нізвідки за спиною гравця, деякі баги та недоліки все ж залишилися та подекуди стали навіть гіршими.

Порівняння релізної версії Cyberpunk 2077 та оновлення 2.0: дивитися відео

Оскільки Cyberpunk 2077 продовжує розвиватися, гравці, які свого часу відклали його через проблемний реліз, тепер можуть виявити бажання повернутися до бурхливого життя Найтсіті.