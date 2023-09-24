Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 способно заинтересовать многих геймеров, ведь оно существенно усовершенствовало творение CDPR во многих аспектах и даже добавило в него украинскую текстовую локализацию.

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Пока все поклонники игры в ожидании дополнения Иллюзия Свободы, которое, кстати, выйдет уже совсем скоро (26 сентября), пользователь Reddit под ником PenetratorGod решил сравнить "обновленный" Cyberpunk 2077 с его состоянием на релизе.

Результатом стало интересное видео, последовательно показывающее как были усовершенствованы те или иные механики проекта.

Хотя, например, в игре теперь существенно лучше работает система полиции и слуги закона не появляются ниоткуда за спиной игрока, некоторые баги и недостатки все же остались и кое-где стали даже хуже.

Сравнение релизной версии Cyberpunk 2077 и обновления 2.0: смотреть видео

Поскольку Cyberpunk 2077 продолжает развиваться, игроки, в свое время отложившие его из-за проблемного релиза, теперь могут изъявить желание вернуться к бурной жизни Найтсити.