Величезний відкритий світ Hogwarts Legacy повний головоломок, які потрібно вирішити, побічних квестів, які потрібно виконати, і місць, які потрібно відвідати. Це все займе доволі багато часу, розповідає 24 Канал.

Також цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Як контролювати час у Hogwarts Legacy

Зовсім не дивно, що гравцям знадобиться близько 30 годин, щоб закінчити основну історію, і загалом близько 70 годин, щоб пройти все, що пропонує гра.

Дехто може захотіти перевірити, скільки годин гри вони вклали в Hogwarts Legacy, щоб побачити, де вони поступаються з приблизним часом, наданим розробником Avalanche Software. На щастя, для гравців є простий спосіб перевірити це.

Перевірити час гри в Hogwarts Legacy дуже просто. Для цього просто призупиніть гру та перейдіть на вкладку "Налаштування". На вкладці "Зберегти/завантажити та вийти" натисніть "Зберегти гру".

У нижньому лівому куті слота збереження гравці можуть точно побачити, скільки годин вони витратили на Hogwarts Legacy. На жаль, цей лічильник часу відтворення не відображається в хвилинах, тому гравці зможуть бачити лише кількість повних годин, витрачених на гру.

Скільки часу геймер витратив на Hogwarts Legacy / Avalanche Software

Лічильник робить паузу щоразу, коли реальну гру призупиняють, тобто якщо залишити гру в режимі очікування в меню паузи, це не порушить підрахунок годин. Це означає, що якщо гравці зайняті або щось перериває їхній ігровий сеанс, вони можуть безпечно призупинити гру та знати точну її тривалість.