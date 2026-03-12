Розробник показав у прямому ефірі, скільки заробила його гра за менш як 2 дні

Створення відеоігор наодинці часто нагадує азартну гру, де на кону стоять роки праці та фінансовий добробут. Німецький розробник під псевдонімом Cakez77 провів майже 5 років за написанням коду для свого проєкту, не маючи жодних гарантій успіху. Коли він нарешті відкрив звіт про продажі у прямому ефірі, побачене на екрані його шокувало.

Скільки заробив єдиний розробник Tangy TD?

Cakez77, який також є популярним стримером та автором контенту на YouTube, офіційно випустив свою гру під назвою Tangy TD лише 9 березня 2026 року. Цей проєкт став результатом неймовірних зусиль, адже автор створював стратегічну піксельну гру в жанрі Tower Defense самотужки понад чотири роки. Весь цей час він працював з мовою програмування C++, паралельно ділячись прогресом у соціальних мережах, де показував нові графічні елементи та механіки, які додавав до гри, пише Dexerto.

Наступного дня після релізу, 10 березня, Cakez77 вирішив провести пряму трансляцію на Twitch, щоб разом зі своєю аудиторією вперше переглянути результати продажів. Цей момент став кульмінацією його тривалої праці.

Відкривши офіційний звіт Steam Works, розробник побачив цифри, які перевершили всі його очікування: лише за перші 30 годин після виходу гра заробила 31 942 долари.

Момент розкриття прибутків: дивіться відео

Побачивши суму, Cakez77 не зміг стримати емоцій, як і його дружина, котра перебувала поруч в цей момент. Стример розповів глядачам, що його тіло буквально тремтить від хвилювання, і він досі не може повірити в те, що сталося. Він щиро подякував своїм підписникам за підтримку та зізнався, що за ці чотири роки розробки йому неодноразово доводилося плакати від розпачу та стресу, перш ніж він досяг цього успіху.

На момент публікації Tangy TD має дуже позитивні відгуки від користувачів Steam. Успішному старту проєкту також сприяв вдалий час виходу: гра стала частиною масштабного фестивалю Steam Tower Defense Fest, який проходить з 9 по 16 березня 2026 року і фокусується на просуванні ігор цього жанру. Гру можна зараз купити за 198 гривень.

Відео з реакцією розробника швидко стало вірусним і привернуло увагу великих зірок інтернету. Зокрема, відомий блогер MoistCr1tikal зіграв у Tangy TD під час своєї трансляції 11 березня. Він назвав ролик із Cakez77 та його дружиною надзвичайно зворушливим і зазначив, що після побаченого сам захотів випробувати гру.

MoistCr1tikal грає в Tangy TD: дивіться відео

Такий успіх соло-розробника виглядає особливо значущим на тлі загальних масштабів платформи Steam, яка, за останніми звітами, за один місяць змогла згенерувати рекордний дохід у розмірі 1,6 мільярда доларів.

Приклад автора Tangy TD став ще одним підтвердженням того, що щирість та наполеглива праця протягом років можуть принести не лише фінансову винагороду, а й визнання світової ігрової спільноти.