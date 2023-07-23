Польський фанат Football Manager встановив рекорд Гіннеса з найдовшого сейву в історії гри

Польський гравець Football Manager побив світовий рекорд з найдовшої тривалості кампанії у грі, з сейвом який тривав понад 500 віртуальних років. Детальніше – у матеріалі.

Football Manager – це одна з найбільш "затягуючих" відеоігор, особливо для шанувальників спортивних симуляторів. Однак, далеко не кожен геймер провів у ній бодай десяту частину того часу, яку має у своєму активі польський рекордсмен.

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Офіційний новий учасник Книги рекордів Гіннеса – гравець Football Manager Павел Сіцінський, який встановив новий світовий рекорд з найдовшою однокористувацькою кампанією, що тривала у грі з січня 2018 року аж до 21 травня 2546 року.

У реальності ж, геймер провів у FM 10 887 годин, що дорівнює 453 дням і 15 годинам.

До речі, згідно з правилами Книги рекордів Гіннеса, гравець не може зловживати "відпусткою" – механікою гри, яка дозволяє швидше промотувати час, симулюючи події. Аби претендувати на рекорд, її загальна тривалість має складати не більше 5% всього ігрового часу.

Новоспечений рекордсмен / Фото з guinnessworldrecords.com

Рекордна кар'єра Сіцінського включає неймовірні 310 років роботи на чолі ісландської команди Fimleikafélag Hafnarfjarðar, яку він тренував з 2114 по 2434 роки.

Моїм найбільшим досягненням було те, що я привів їх до 301 перемоги у національному чемпіонаті, 677 кубків і перемог у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Клубному чемпіонаті світу, – розповів рекордсмен.

Свій вибір колективу, геймер пояснив тим, що любить маленькі ліги, адже досягнення успіху в настільки невідомому клубі приносить найбільше радості та задоволення від гри.

Попри це, Павел також встиг потренувати й більш знані колективи, такі як ПСЖ, Манчестер Сіті, Арсенал та Інтер.