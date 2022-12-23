Шанувальники всесвіту "хлопчика, що вижив" з нетерпінням чекають релізу амбітної Hogwarts Legacy, яка обіцяє дозволити фанатам Гаррі Поттера досліджувати всі закутки легендарної школи магії, повідомляє 24 канал.
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Розробники повсякчас підігрівають інтерес публіки новими відео, присвяченими проєкту, а особливо уважні геймери стверджують, що лише завдяки останнім з них уже розгадали скільки ж відьом і чарівників уміщуватиме Гоґвортс в грі.
Шанувальник Гаррі Поттера та користувач Reddit під ніком talldude8 опублікував власні підрахунки, базовані на спостереженні, яке він зробив ретельно проглянувши відео з представленням загальних кімнат факультетів.
Пильний глядач зумів підрахувати, що у кімнаті Гафелпафа можна побачити рівно чотирнадцять спальних кімнат, у кожній з яких по ідеї має бути по чотири ліжка. Якщо екстраполювати ці дані, щоб врахувати Ґрифіндор, Рейвенклов та Слизерин, то загальна кількість чарівників, які відвідують Гоґвортс у майбутній грі, потенційно може досягти 224 учнів.
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Буде дуже цікаво побачити, чи збережеться ця логіка безпосередньо в самій грі, оскільки, очевидно, що розробникам було б напрочуд важко створити 223 унікальних NPC (і це не враховуючи шкільний персонал). Однак при усій складності задачі – це вивело б проєкт на якийсь космічний рівень унікальності ігрового досвіду.
Отже, мріяти про подібне нам ніхто не заборонить, принаймні до релізу гри. А у коментарях на Reddit уже знайшлися відчайдухи, які стверджують, що дійсно спробують порахувати всіх NPC як тільки прибудуть до віртуального Гоґвортсу.