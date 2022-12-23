Шанувальники всесвіту "хлопчика, що вижив" з нетерпінням чекають релізу амбітної Hogwarts Legacy, яка обіцяє дозволити фанатам Гаррі Поттера досліджувати всі закутки легендарної школи магії, повідомляє 24 канал.

Важливо PIN-UP FOUNDATION передав Миколаївщині 40 тонн гуманітарної допомоги

Розробники повсякчас підігрівають інтерес публіки новими відео, присвяченими проєкту, а особливо уважні геймери стверджують, що лише завдяки останнім з них уже розгадали скільки ж відьом і чарівників уміщуватиме Гоґвортс в грі.

Шанувальник Гаррі Поттера та користувач Reddit під ніком talldude8 опублікував власні підрахунки, базовані на спостереженні, яке він зробив ретельно проглянувши відео з представленням загальних кімнат факультетів.

Пильний глядач зумів підрахувати, що у кімнаті Гафелпафа можна побачити рівно чотирнадцять спальних кімнат, у кожній з яких по ідеї має бути по чотири ліжка. Якщо екстраполювати ці дані, щоб врахувати Ґрифіндор, Рейвенклов та Слизерин, то загальна кількість чарівників, які відвідують Гоґвортс у майбутній грі, потенційно може досягти 224 учнів.

34 хвилини геймплею Hogwarts Legacy: відео

Буде дуже цікаво побачити, чи збережеться ця логіка безпосередньо в самій грі, оскільки, очевидно, що розробникам було б напрочуд важко створити 223 унікальних NPC (і це не враховуючи шкільний персонал). Однак при усій складності задачі – це вивело б проєкт на якийсь космічний рівень унікальності ігрового досвіду.

Отже, мріяти про подібне нам ніхто не заборонить, принаймні до релізу гри. А у коментарях на Reddit уже знайшлися відчайдухи, які стверджують, що дійсно спробують порахувати всіх NPC як тільки прибудуть до віртуального Гоґвортсу.

Зауважте, реліз Hogwarts Legacy відбудеться 10 лютого 2023 року для ПК, PS5 та Xbox Series X, у цей час власникам PS4 і Xbox One доведеться зачекати до 4 квітня, а геймерам на Nintendo Switch аж до 25 липня.