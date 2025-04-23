Керівники Passion UA розкрили шалену суму, яку заробили на стікерах до Shanghai Major
- Passion UA заробила на стікерах до Shanghai Major суму, еквівалентну дворічному бюджету клубу, що стало фінансовим проривом.
- Успіх на турнірі привів до переходу ключових гравців у Fnatic та підписання нового гравця, за якого заплатили чверть річного бюджету.
- Участь у Shanghai Major піднесла Passion UA на новий рівень у змаганнях та фінансово.
Керівництво української кіберспортивної організації Passion UA розповіло, скільки команда заробила на стікерах до турніру Shanghai Major. Сума виявилась настільки великою, що перевершила дворічний бюджет клубу й стала справжнім фінансовим проривом.
Великі гроші
У нещодавньому інтерв’ю україномовному стрімеру Костянтину "Leniniw" Сівку керівники кіберспортивної організації Passion UA – генеральний директор Артемій Рябовс та власник Олександр Зінченко – поділилися вражаючими подробицями про фінансовий ефект участі в Shanghai Major, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.
Дивіться також NAVI Junior перемогли у YaLLa Compass Spring і круто піднялися в рейтингу Valve
За словами Рябовса, саме завдяки стікерам, які з’явилися на турнірі, команда отримала надзвичайний прибуток:
Під час Шанхайського мейджора Passion UA заробила суму, еквівалентну бюджету команди за два роки,
– сказав він.
Успіх команди на мейджорі спричинив справжній ажіотаж навколо її гравців. У результаті двоє ключових учасників – Родіон "fear" Смик та Дмитро "jambo" Семера – перейшли до складу команди Fnatic.
Фінансова вигода від продажу наклейок, а також трансфери провідних гравців дали Passion UA змогу зміцнити склад. Зокрема, клуб підписав Сергія "DemQQ" Демченка – гравця, за якого, за словами керівників, заплатили суму, що становить чверть річного бюджету організації.
Таким чином, участь у Shanghai Major не лише вивела Passion UA на новий рівень у змагальному плані, а й принесла відчутне фінансове підкріплення.
Як зазначили керівники, всього за 11 місяців Passion UA пройшли шлях, який планували собі за три роки – від запуску проєкту до виходу в мейнстрім.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!