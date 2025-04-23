Керівники Passion UA розкрили шалену суму, яку заробили на стікерах до Shanghai Major

Керівництво української кіберспортивної організації Passion UA розповіло, скільки команда заробила на стікерах до турніру Shanghai Major. Сума виявилась настільки великою, що перевершила дворічний бюджет клубу й стала справжнім фінансовим проривом.

Великі гроші

У нещодавньому інтерв’ю україномовному стрімеру Костянтину "Leniniw" Сівку керівники кіберспортивної організації Passion UA – генеральний директор Артемій Рябовс та власник Олександр Зінченко – поділилися вражаючими подробицями про фінансовий ефект участі в Shanghai Major, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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За словами Рябовса, саме завдяки стікерам, які з’явилися на турнірі, команда отримала надзвичайний прибуток:

Під час Шанхайського мейджора Passion UA заробила суму, еквівалентну бюджету команди за два роки,

– сказав він.

Успіх команди на мейджорі спричинив справжній ажіотаж навколо її гравців. У результаті двоє ключових учасників – Родіон "fear" Смик та Дмитро "jambo" Семера – перейшли до складу команди Fnatic.

Фінансова вигода від продажу наклейок, а також трансфери провідних гравців дали Passion UA змогу зміцнити склад. Зокрема, клуб підписав Сергія "DemQQ" Демченка – гравця, за якого, за словами керівників, заплатили суму, що становить чверть річного бюджету організації.

Таким чином, участь у Shanghai Major не лише вивела Passion UA на новий рівень у змагальному плані, а й принесла відчутне фінансове підкріплення.

Як зазначили керівники, всього за 11 місяців Passion UA ​​ пройшли шлях, який планували собі за три роки – від запуску проєкту до виходу в мейнстрім.