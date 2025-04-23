Большие деньги
В недавнем интервью украиноязычному стримеру Константину "Leniniw" Сивку руководители киберспортивной организации Passion UA – генеральный директор Артемий Рябовс и владелец Александр Зинченко – поделились впечатляющими подробностями о финансовом эффекте участия в Shanghai Major, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.
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По словам Рябовса, именно благодаря стикерам, которые появились на турнире, команда получила чрезвычайную прибыль:
Во время Шанхайского мейджора Passion UA заработала сумму, эквивалентную бюджету команды за два года,
– сказал он.
Успех команды на мэйджоре вызвал настоящий ажиотаж вокруг ее игроков. В результате двое ключевых участников – Родион "fear" Смык и Дмитрий "jambo" Семера – перешли в состав команды Fnatic.
Финансовая выгода от продажи наклеек, а также трансферы ведущих игроков дали Passion UA возможность укрепить состав. В частности, клуб подписал Сергея "DemQQ" Демченко – игрока, за которого, по словам руководителей, заплатили сумму, что составляет четверть годового бюджета организации.
Таким образом, участие в Shanghai Major не только вывело Passion UA на новый уровень в соревновательном плане, но и принесло ощутимое финансовое подкрепление.
Как отметили руководители, всего за 11 месяцев Passion UA прошли путь, который планировали себе за три года – от запуска проекта до выхода в мейнстрим.