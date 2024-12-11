Колишній кіберспортсмен, а нині успішний стример та блогер Ninja точно не бідує, адже лише його рекордного прибутку за один місяць точно вистачить до кінця життя, інформує 24 Канал.

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Фантастична сума шокувала фанатів стримера

Ninja – один з найвідоміших ігрових контент-мейкерів у світі, якого можна назвати корифеєм цієї справи.

Його шлях почався у далекому 2009 році, коли він ще був професійним гравцем у шутер Halo 3. Відтоді Тайлер змінив чимало кіберспортивних дисциплін: від HZ1 до PUBG, але найбільшої слави йому приніс Fortnite.

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У 2017 і 2018 роках, коли в грі від Epic Games з'явилися режими Save the World і Battle Royale Ninja став найпопулярнішим стримером у світі.

Під час недавньої спільної трансляції з Ronaldo з організації Faze, Блевінс зізнався, що на своєму піку він заробляв приблизно 6,7 мільйона доларів щомісяця.

Уривок з трансляції – дивіться відео

Ймовірно, цим піком був березень 2018 року, коли Ninja став першим партнером Twitch, який подолав відмітку у 3 мільйони фоловерів.

Протягом того ж місяця Тайлер встановив тогочасний рекорд з кількості глядачів, коли його трансляцію на платформі дивилося понад 635 тисяч осіб. На ній геймер грав у Fotnite зі знаменитостями на кшталт Дрейка, Тревіса Скотта та іншими.

Станом на цю мить, Ninja все ще залишається одним із найбільших каналів на Twitch з аудиторією в понад 19 мільйонів підписників.