Скільки заробляють розробники відеоігор: хештег у твітері розкриває відомості про зарплати

У твітері набрав популярності хештег, в рамках якого розробники відеоігор діляться інформацією про доходи. Скільки платять в Activision, Ubisoft, Riot Games та інших студіях – дізнайтеся у матеріалі.

Нещодавно у твітері стартувала хвиля тематичних постів у яких відеоігрові розробники із різноманітних студій діляться відомостями про власні доходи.

Цікаво Дослідження назвало найбільш стресовий багатокористувацький шутер – CS: GO на останньому місці

Звідки пішла ідея

Все це відбувається під красномовним хештегом #GameDevPaidMe.

Вперше він з'явився ще у червні 2020 року. Тоді розробники почали ділитися інформацією про те, скільки вони отримували на різних посадах та у різних компаніях. Метою такого флешмобу називали виявлення нерівності та досягнення справедливої зарплати для всіх фахівців індустрії.

Півтора року потому, один із працівників компанії Bungie Майкл Еффенбергер згадав про хештег та запустив нову хвилю твітів, повідомивши, що отримує 90 тисяч доларів на рік.

Скільки заробляють розробники?

Серед тих, хто наважився розкрити дані про власні фінанси були як рядові спеціалісти, так і відомі імена індустрії.

Зокрема, про свої доходи повідомив Джош Соєр – головний гейм-дизайнер Obsidian Entertainment, з під легкої руки якого вийшли такі відомі проєкти як Fallout: New Vegas та The Outer Worlds. Його зарплатня за 2021 рік склала 213 тисяч доларів, тобто приблизно 17,7 тисячі доларів в місяць.

що середня місячна зарплатня в США становить $4552 (за даними index.minfin.com.ua

Користувачка твітеру під ніком @RiotTinyBun, яка є робітницею Riot Games на посаді продюсера middle-рівня, повідомила що її чистий річний оклад складає 120 тисяч доларів, а також близько 30 тисяч вона отримує бонусом. Окрім того, компанія оплачує співробітникам медичну страховку та заводить для них спеціальний накопичувальний пенсійний рахунок.

дівчина з посадою головного продюсера, яка працює у невеликій мексиканській студії, анонімно розповіла що отримує трохи більше як 29 тисяч доларів на рік.

Найбільшими зарплатами в середньому можуть похвалитися технічні спеціалісти. Дохід багатьох із них тримається на рівні $100-140 тисяч на рік, а у деяких досягає і понад $250 тисяч.

Серед них Кріс Поллок з Demonware, який працює над серверами для Call of Duty із зарплатнею у $155 тисяч на рік та бонусом у 15% й Senior інженер з Activision Blizzard Джаред Хайз із окладом у $201 тисячу на рік.

Значно менше отримують тестувальники. Наприклад, провідний тестер із вже згаданої нами Obsidian Entertainment повідомив про річний оклад у $65 тисяч, а тестувальник із французької Ubisoft отримує майже вдвічі менше – всього 27 тисяч доларів.

Ті хто наповнюють ігровий світ контентом, а саме наративні дизайнери отримують вельми різну зарплатню – від 30 і аж до 180 тисяч доларів на рік, проте середній показник становить приблизно 50-52 тисячі доларів щорічно.

Щодо художників, то їхні річні зарплати в середньому коливаються в районі $20-60 тисяч. Обсяг виплат залежить від рівня, спеціалізації та країни. Наприклад, річна зарплата Ноя Бенча, старшого технічного художника у Niantic, становить 143 тисячі доларів.