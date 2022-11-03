У дописі про дрібні цікавинки розробники розкрили кілька цікавих фактів про Genshin Impact. Зокрема, кількість гравців, убитих гігантським роботом гри в пустелі Сумеру.

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Цікавинки Genshin Impact

З новим оновленням Genshin Impact 3.2, яке незабаром виходить, гра зберігає насичений графік випуску з новими персонажами та подіями, включаючи деякі довгоочікувані доповнення.

У цей же час розробники вирішили розповісти шанувальникам кілька цікавих фактів про гру. Зокрема 349 337 нещасних гравців зазнали поразки від гігантського робота в пустелі.

Гігантський пустельний робот є предметом внутрішньоігрового квесту, на який можна натрапити. Немало гравців, які нічого не підозрювали, отримали неприємний сюрприз. Тож не дивно, що понад 300 тисяч гравців опинилися під ударом руйнівних лазерів робота.

Інші цікаві факти включають те, що 81,37% гравців отримали досягнення, зламавши перекоти-поле. Двоє особливо відданих гравців знищили 294 перекоти-поле та зібрали відповідно 461 скарабеїв за один день.