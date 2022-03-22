Компанія Electronic Arts однією з перших засудила російську воєнну агресію та вийшла з місцевого ігрового ринку. Щоправда, останнім вона не обмежилася, а про деякі інші її цікаві ініціативи ми вже навіть розповідали. Наприклад, її розробники видалили майже всі "російські сліди" з FIFA 22 та NHL, а також зробили щось схоже з новим контентом для Battlefield 2042.

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Випадок з гвинтокрилом

Розпочнемо з того, що всі українці могли проґавити в другий день війни. Річ у тім, що того тижня за виконання спеціальних місій всі гравці в Battlefield 2042 могли отримати новий скін на вигаданий російський гвинтокрил Мі-240.

Згідно з внутрішньоігровою інформацією, це покращена модель реального літального апарату з назвою Мі-24, який зараз перебуває на озброєнні в російських орків. Сам скін на ігровий гвинтокрил мав характерну зубасту посмішку на передній частині корпусу, яка чимось схожа на акулячу.

Розробники подумали та вирішили прибрати такий провокативний скін зі списку щотижневих нагород. Також відзначимо, що представники студії DICE не вказали, чи повернеться взагалі колись такий скін в гру Battlefield 2042.

Скін на Мі-240 з Battlefield 2042 / Фото з сайту PC Gamer

Випадок з безпілотником

А от вчора стало відомо, що в Battlefield 2042 мав з'явитися не просто скін, а цілий літальний апарат. Поділився такою інформацією відомий датамайнер з нікнеймом temporyal. У своєму твітері він написав, що в грі міг з'явитися російський БПЛА з назвою SU-70 Hunter-G, щоправда, розробники планували зробити його винищувачем.

Річ у тім, що в Battlefield 2042 залишилися його назва та спеціальний значок, який геймери мали отримувати за майстерне керування ним. Чому розробники вирішили відмовитися від додавання подібного контенту датамайнер не знає. А також він не вказав, коли саме автори Battlefield 2042 прийняли таке рішення.

Можливо, це сталося саме через російську воєнну агресію. Наразі зрозуміло лише одне, що навряд чи найближчим часом студія DICE наважиться додати у свою відеогру російську воєнну техніку чи скіни на неї. Реакцію цивілізованої геймерської спільноти досить легко спрогнозувати, а особливо, якщо подібний контент ще й спробувати монетизувати.

Який вигляд міг би мати цей літальний апарат / Фото з твітера temporyal