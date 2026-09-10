Провал на The International та кадрове чищення

Склад кіберспортивного клубу залишили Еррін Джаспер "Yopaj" Феррер, Марк Поло Луїс "Raven" Фаусто та Тімоті "Tims" Рандруп. Керівництво опублікувало відповідну заяву на офіційній сторінці в соціальній мережі X, помітив 24 Канал.

Організація ухвалила таке рішення після катастрофічного виступу на турнірі The International 2026, де ростер посів 14 – 15 місце та вибув ще на груповій стадії. У складі залишилися лише капітан Ролен Андре "Skem" Ґабріель Онг і керрі Джон Антон "Natsumi-" Варгас.

Історія азійського ростеру та чутки про новачків

Організація сформувала свій ростер у Південно-Східній Азії в листопаді 2025 року. Попри впевнений старт і декілька потраплянь до шістки найкращих на турнірах PGL Wallachia Season 6 та DreamLeague Season 27, команда зіткнулася із серйозним спадом результатів.

Протягом сезону колектив уже змінював гравців: Нікко "Nikko" Білокура залишив ростер після конфлікту в квітні, а Александер "TORONTOTOKYO" Хертек виступав лише тимчасово. Колишні учасники Raven і Tims уже пройшли до закритих кваліфікацій BLAST Slam IX у складі нової команди Team Bored.

Представники OG поки не назвали замін для трьох позицій. За чутками, до оновленого ростеру можуть увійти відомий гравець Топіас "Topson" Таавітсайнен, росіянин Валерій "SSS" Лазарєв та білорус Іван "OneJey" Живицький.

Клуб планує завершити формування команди найближчим часом, адже попереду на кіберспортсменів чекає перший великий турнір нового сезону.