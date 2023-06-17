Склад NAVI з CS:GO на порозі серйозних змін – стало відомо хто покине колектив

Джерела видання Dexerto повідомляють, що українська кіберспортивна організація NAVI визначилась з тим хто залишить склад з CS:GO та розглядає зміну вектора розвитку колективу. Подробиці – у матеріалі.

Останній мейджор в історії CS:GO став проривом для української команди Monte, але водночас закінчився шаленою невдачею для більш знаних NAVI, які з тріском вилетіли, навіть не потрапивши у плейоф.

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Такий результат, підкріплений попередніми невдачами, породив чимало чуток про майбутнє команди. Деякі з них навіть стверджували, що "народжених перемагати" залишить "мастермайнд" команди, тренер Андрій "B1ad3" Городенський.

Дійшло до того, що спростовувати подібні заяви довелося головній зірці світу CS:GO Олександру Костилєву, більш відомому як s1mple.

Якщо ви нічого не знаєте про цю гру, то ви будете казати, що Блейда приберуть з NAVI, чи він сам залишить колектив, чи що нам потрібен інший тренер. Блейд – один з найрозумніших людей, яких я знаю в житті і якщо ВІН захоче піти, то це буде лише його рішення, але будь-хто, хто поширює подібні чутки дуже дурний, – сказав якось на стрімі український снайпер.

Але зміни у колективі все ж відбудуться і портал Dexerto стверджує, що їхні джерела в організації володіють інформацією про те якими вони будуть.

Отож, за їх даними, колектив залишить новачок команди, колишній гравець академії NAVI Junior – Андрій "npl" Кухарський.

npl на Мейджорі / Фото Blast

Після приходу 17-річного юнака всі очікували, що він розквітне як це свого часу вдалося Валерію Ваховському, який потрапив в головну команду за такою ж схемою.

Однак, невдала гра на кількох турнірах поспіль, та просто-таки жахлива статистика на мейджорі зумовили те, що Кухарському доведеться залишити активний ростер.

Хто стане його заміною достеменно не відомо, однак джерела Dexerto стверджують, що ця ситуація може зумовити зміну вектора розвитку усієї команди, адже керівництво "народжених перемагати" серйозно розглядає перехід до англомовного складу.

Це розширить набір кандидатів на придбання та водночас означатиме, що колектив, можуть нарешті зможе відмовитися від росіян у складі, чому українські шанувальники кіберспорту не можуть не радіти.

Яким буде остаточне рішення та майбутнє організації покаже лише час, тож чекаємо офіційних новин.