Через шість років після першого оголошення під час E3 2017, здається, що Skull and Bones все ще потребує додаткової розробки, щоб отримати додаткові функції, на які сподіваються гравці.

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Skull and Bones не зацікавила тестувальників

Ідея Skull and Bones виникла як розширення Assassin's Creed 4: Black Flag, зосереджене навколо морських битв. Шанувальники були в захваті від ідеї MMO з відкритим світом, де вони могли взяти під контроль свій власний піратський корабель.

Та незабаром з'явилися повідомлення про те, що Skull and Bones застряг у пеклі розробки. Згідно з різними заявами, Skull and Bones кілька разів переробляли в процесі створення – із численними змінами напрямку та масштабу гри.

Загалом дату релізу переносили вже 6 разів. Спочатку піратську гру планували випустити до кінця 2018 року, але за останніми планами реліз має відбутися у 2023 році. Та його конкретна дата досі не визначена.

Згідно з інтерв'ю, проведеним Insider Gaming, тестери, які мали доступ до Skull and Bones, не переконані в піратській грі Ubisoft. З понад 10 тестувальників лише кілька були задоволені грою, а решта поділяли відчуття, що Skull and Bones не є чимось особливим.

Трейлер геймплею гри Skull and Bones: дивіться відео

Проблеми піратської гри

Схоже, що Skull and Bones страждає від помилок, які порушують гру. Їй бракує активності, включно з відсутністю наземних боїв.

Двоє розробників поділилися своїм занепокоєнням щодо прогресу гри, заявивши, що вони не здивуються, якщо Skull and Bones не випустять до другої половини 2023 року через поточні проблеми, які все ще потрібно виправити до комерційного запуску.