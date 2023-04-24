Сам геймер навіть не підозрював, що в місці, куди він стріляв, може бути хтось з неігрових персонажів, кого можна таким чином вбити.

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Абсурдне вбивство в Skyrim

Невидимі лучники Skyrim практично непереможні, якщо навчитися їх правильно застосовувати. Це дозволяє гравцям знищувати будь-якого ворога в грі абсолютно непоміченим.

На даний момент розвинути потужного стелс-лучника настільки легко, що гравцям доводиться вдаватися до абсурдних вбивств на перехресних картах, щоб хоч якось ускладнити собі роботу.

Новий ролик демонструє, як геймер стріляє просто в напрямку далекого замку. Потрапити в когось здається просто нездійсненним завданням.

Так і було під час перших пострілів, коли геймер навмання випускав стрілу за стрілою. Втім, під час чергового такого пострілу він влучив просто в охоронця, який у дуже невдалий момент вийшов з-за башні.

За словами геймера, він стріляв у замок лише для того, щоб побачити швидкість і місце падіння стріли, щоб використати її як орієнтир. Що ще гірше, гравець заявив, що вбитий охоронець був його союзником з фракції "Плащів бурі".