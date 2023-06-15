Удостоєна нагороди гра вийшла у світ у 2011 році й отримала схвальні відгуки критиків на платформах Xbox 360, PlayStation 3 і ПК.

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Новий рекорд Skyrim

Відома рольова гра-екшн є одним із яскравих прикладів того, як потрібно створювати ігри цього жанру. Дизайн відкритого світу Skyrim вважається одним із найкращих в історії ігор.

Частково це є причиною того, чому гра 12-річної давності продовжує успішно продаватися. Є ще багато таємниць, які потрібно розкрити у величезних регіонах і місцях, тож гравці все ще проводять час у грі.

Під час свого інтерв'ю Тодд Ховард з Bethesda побіжно згадав рекордні продажі Skyrim. Він заявив, що за 12 років офіційно було продано 60 мільйонів копій гри.

Враховуючи цю інформацію, Skyrim наразі офіційно є сьомою грою з найбільшим продажем усіх часів. Поступаючись зокрема таким гігантам, як Tetris, Minecraft, Mario Kart 8 і Grand Theft Auto 5.