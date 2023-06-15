Skyrim побив рекорд продажів через 12 років після релізу

Масштабний хіт Bethesda – The Elder Scrolls 5: Skyrim – побив ще один важливий рекорд через 12 років після свого релізу. Оскільки протягом багатьох років Skryim вийшов на кілька нових платформах, не дивно, що досягнення, яких досягла гра, продовжують зростати.

Удостоєна нагороди гра вийшла у світ у 2011 році й отримала схвальні відгуки критиків на платформах Xbox 360, PlayStation 3 і ПК.

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Новий рекорд Skyrim

Відома рольова гра-екшн є одним із яскравих прикладів того, як потрібно створювати ігри цього жанру. Дизайн відкритого світу Skyrim вважається одним із найкращих в історії ігор.

Частково це є причиною того, чому гра 12-річної давності продовжує успішно продаватися. Є ще багато таємниць, які потрібно розкрити у величезних регіонах і місцях, тож гравці все ще проводять час у грі.

Під час свого інтерв'ю Тодд Ховард з Bethesda побіжно згадав рекордні продажі Skyrim. Він заявив, що за 12 років офіційно було продано 60 мільйонів копій гри.

Враховуючи цю інформацію, Skyrim наразі офіційно є сьомою грою з найбільшим продажем усіх часів. Поступаючись зокрема таким гігантам, як Tetris, Minecraft, Mario Kart 8 і Grand Theft Auto 5.