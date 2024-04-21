Жахливий Ебонітовий воїн є справжнім нічним кошмаром для фанатів Skyrim, адже за версією більшості геймерів, саме він є найскладнішим босом у культовій RPG від Bethesda.

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Його складність навіть породила серед шанувальників проєкту окрему категорію спідранів, в якій ті змагаються в тому, хто ж якомога швидше здолає грізного опонента.

Так, попередній світовий рекорд належав геймеру під ніком Waz і становив 14 хвилин та 27 секунд. Саме за стільки гравець 3 роки тому зумів досягти потрібного рівня, прикликати боса та отримати бажану звитягу.

Зовсім нещодавно пальму першості в цьому питанні перехопив спідранер Nucular, якому вдалося суттєво покращити час попередника – 11 хвилин 47 секунд.

Рекордний забіг – дивитися відео

Найбільш дивовижним стало те, що для перемоги над опонентом гравцю знадобився всього лиш 1 удар сокири.

Окрім того, новоявлений рекордсмен стверджує, що здатний покращити власний час та пообіцяв повторити забіг, вклавшись у 10 хвилин, тож зовсім скоро можливе ще одне оновлення рекорду.