Інді-хіт Slay the Spire 2 випередив Marathon у Steam – навіть автори здивовані

Новий тиждень у Steam приніс несподіваний результат. Багато хто очікував, що головним релізом стане мережевий шутер Marathon від Bungie, але увагу гравців перехопило інді-продовження Slay the Spire 2. Картковий роглайк не лише очолив чарти продажів, а й показав значно вищий онлайн, ніж великий AAA-проєкт.

Вихід Slay the Spire 2 у ранньому доступі став справжнім сюрпризом для індустрії. Продовження популярного карткового роглайку від студії Mega Crit одразу піднялося на перше місце у списку бестселерів Steam і швидко зібрало величезну аудиторію, якщо вірити даним SteamDB. Піковий онлайн гри сягнув приблизно 430 тисяч одночасних гравців.

Як інді-гра випередила великий шутер?

Для порівняння, Marathon, новий мережевий шутер від Bungie, показав значно скромніші результати. Гра змогла піднятися лише на друге місце у чартах (пізніше – на третє), а її максимальний онлайн зупинився на близько 88 тисячах гравців.

Таке співвідношення стало несподіванкою навіть для команди Mega Crit. Співзасновник студії Кейсі Яно зізнався у своєму мікроблозі, що не міг уявити ситуацію, за якої Slay the Spire 2 обжене Marathon за піковим онлайном у Steam.

Через це старий пост студії з привітанням на адресу розробників Marathon тепер виглядає дещо іронічно. У повідомленні від 5 березня команда Mega Crit написала:

Вітаємо команду Marathon із запуском! Не пропустіть невеличкі інді-проєкти, зроблені з любов'ю, лише тому, що вийшла Slay the Spire 2.

Після стрімкого успіху їхньої гри цей жарт, за словами Яно, звучить трохи гостріше, ніж планувалося.

Що пропонує Slay the Spire 2?

У самій Slay the Spire 2 гравцям пропонують повернутися до знаменитого Шпиля, який за сюжетом знову відкрився через тисячу років. Продовження отримало змінну структуру проходження з різними варіаціями актів, нові небезпеки та п'ять персонажів.

Серед нововведень також є кооперативний режим на чотирьох гравців.

Slay the Spire 2 – дивіться відео:

Ще одним фактором успіху могла стати ціна. На старті раннього доступу Slay the Spire 2 коштує 25 доларів, і розробники не передбачають додаткових платних елементів. У той час Marathon продається за 40 доларів і має косметичні мікротранзакції.

У підсумку саме інді-продовження стало головною подією тижня у Steam, показавши, що навіть невелика студія може обігнати великий AAA-реліз, якщо гра потрапляє точно в інтереси спільноти.