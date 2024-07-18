Розробник Silent Hill створює "найбожевільнішу гру жахів": що в ній особливого

Працюючи в японських студіях Konami та Sony, ґеймдизайнер Кейічіро Тояма був відомий своїми культовими горор-іграми Silent Hill та Siren. Зважаючи на такий послужний список, не дивно, що його наступна гра, яка називатиметься Slitterhead, обіцяє стати унікально моторошною.

Що відомо про майбутній проєкт

Для розробки нової гри Кейічіро Тояма створив нову студію, яка називається Bokeh. Скільки людей зараз там працює, невідомо, але зрозуміло, що вони роблять усе, що виділиться на ринку ігор, який уже перенасичений горорами.

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У Sony зростав мотив створювати більш високобюджетні ігри, і вона хотіла піти цим шляхом з брендом Japan Studio. Моїм мотивом завжди було створення оригінальних ігор. Я відчуваю, що можу робити це без величезного бюджету. Це дозволяє мені також самовиражатися. Ставши незалежним, я зміг це зробити. З часів моєї роботи в Sony я відчуваю, що роблю те, що хочу,

– каже Тояма.

Дія Slitterhead відбувається у вигаданому східноазійському місті Коулонг, тінистому міському лабіринті, наповненому неоновими вивісками та брудними провулками. Це не розлоге місто з відкритим світом, як в AAA-проєктах, але розробник запевняє, що Коулонг здається правдоподібним місцем, і в ньому є основна інтрига, яка змусить вас його досліджувати.

Гравці візьмуть на себе роль Хйокі, істоти без пам'яті, єдиним мотивом якої є знищення монстрів, що переховуються по місту, прикидаючись людьми. Вони відомі як Сліттерхеди. Ці створіння, схожі на жуків, без попередження вириваються з людських голів своїми численними гострими, як бритва, кінцівками.

Оскільки місто наповнене NPC, це створює високе відчуття напруженості при пересуванні темними вуличками – ніколи не знаєш, хто виявиться твоїм ворогом.



У грі дуже різноманітні вороги, не схожі на монстрів, яких ми бачили в інших проєктах / Фото Bokeh

На найпростішому рівні Slitterheads – це, безумовно, екшн-гра. Протягом першої години гравця навчають різноманітним стандартним механікам ближнього бою, таким як парирування та ухиляння, але бій – не найцікавіша особливість гри.

У демоверсії, яку вже показали журналістам, гра взагалі починається за безпритульного собаку, що блукає вулицями. У якийсь момент ваш прогрес через провулки буде заблокований високим парканом. Однак, виконавши певну дію, ви помітите NPC-людину по той бік паркану й зможете заволодіти нею одним натисканням кнопки. Це одразу ж переверне перспективу гравця.



Кадр з початку гри, де ви граєте за собаку / Фото Bokeh

Дуже швидко все знову змінюється, коли з персонажа поруч виривається Сліттерхед і гравець, не маючи зброї, мусить рятуватися втечею. Ви зможете бігати по дахах, стрибати між балконами багатоповерхівок, жертвувати NPC для швидкого пересування та порятунку, переселятися з одного персонажа в іншого, якщо ваш попередній "розбризкується на бруківці", і навіть згадується можливість проходити крізь стіни. Але неясно, чи це якась окрема здібність, що потребує активації, чи постійна опція.

Цікавою особливістю є те, що прямо під час бою ви можете використовуючи групу NPC, стрибаючи між ними, щоб миттєво опинятися за спиною ворога й завдавати ударів.

Більше кадрів з гри Slitterhead / Фото Bokeh

Загалом довкола буде дуже багато NPC, які будуть по-різному екіпіровані, матимуть різну зброю та можливості. Тож ви не відчуватимете потреби триматися за когось одного. Але це, за словами Тоями дасть вам відчуття того, що в цьому світі люди – лише корм для Сліттерхедів.

Реліз Slitterhead для консолей та ПК відбудеться 8 листопада.

Ґеймплейний трейлер Slitterhead: відео