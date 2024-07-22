У своєму пості на Reddit гравець повідомив, що його акаунт був закритий через "використання внутрішньоігрової економіки" в шахрайський спосіб. Але він стверджує, що це помилка, адже до жодних заборонених дій він не вдавався. З боку гри не надійшло жодної конкретики про те, які саме правила було порушено.

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Що сталося

Автор повідомлення заявив, що грає у WoW з 2003 року. Весь цей час він не порушував правил і мав чудову репутацію. Однак все змінилося нещодавно.

Коли мені виповнилося 37 років, мені поставили діагноз термінального артеріального синдрому Елерса-Данлоса, генетичного судинного захворювання, яке впливає на здоров'я артерій і кровотік,

– пише гравець, який не назвав свого імені.

Він каже, що ледь не втратив через це ногу, провів 13 місяців життя у відділенні інтенсивної терапії під час COVID, поки лікарі намагалися врятувати рештки його м'язів та м'яких тканин, 80% яких він втратив. У вересні минулого року він також переніс пов'язаний з цим розрив артерії головного мозку. Однак "побічні ефекти та симптоми розладу наростають, і я знаю, що мені залишилося недовго", – каже чоловік.

Він також не остання людина у самому WoW: гравець допомагав розробникам, будучи одним із головних тестувальників контенту в закритому бета-тесті майбутнього рейду Molten Core, метою якого буде вбити грізного ворога Magmadar. Також мав статус лідера своєї гільдії.

"Я ніколи не мав жодного страйку на своєму 20-річному акаунті", – каже він, додаючи, що його гільдія, Standards on Crusader Strike Horde, стала об'єктом численних схем навмисного цілеспрямованого доносу. Дійшло навіть до того, що саму назву гільдії було названо "образливою", що спричинило автоматичну зміну назви. За тиждень до запуску великого рейду одного з членів його гільдії також було заблоковано, але згодом бан зняли.

Хтось атакує нас, використовуючи систему звітності, і я лише остання з жертв,

– пише автор.

Судячи з усього, конкурентні гільдії або інші вороги цілеспрямовано надсилають скарги, щоб зреагували автоматичні запобіжники. Blizzard має автоматизовану систему банів, де кілька повідомлень від гравців з одного і того ж питання можуть призвести до короткострокових банів. Крім того, більш серйозні порушення можуть призвести до більш тривалого бану без ручної перевірки.

"Я хочу бути там, щоби пройти найскладніші труднощі, пов'язані зі здоланням Magmadar у Molten Core у першій в світі гонці, перш ніж хвороба вб'є мене. [...] Вісім місяців домашнього ув'язнення після аневризми, оскільки навіть звичайна застуда могла стати смертельним вироком, зробили участь у WOW знову вкрай необхідною віддушиною. Але хтось вирішив зловмисно і навмисно позбавити мене цього незабутнього досвіду, заради якого я працював дуже, дуже важко", – пише гравець.

Апеляція і результати

Тож він подав апеляцію, але поки що вона призвела лише до зміни бану з вічного на піврічний, а причину призупинення дії сторінки змінили на "шахрайство або зловживання ігровою механікою". Але автор не здається, заявляючи, що навпаки хтось невідомий зловживає ігровою механікою банів компанії Blizzard.

У своєму пості на Reddit він звертається до розробників, у надії, що вони прочитають публікацію, нагадуючи, що він був альфа- та бета-тестером продукту, завжди залишався "чесним гравцем", якому "нема чого приховувати".

"Будь ласка, Blizzard, дайте мені ще один шанс. Дозвольте мені пройти Molten Core під час запуску в четвер, востаннє, як спогад про дні, коли я був альфа- та бета-тестером вашого дивовижного продукту. Це не велике прохання, але воно багато для мене значить", – завершив заблокований гравець.

Пост набрав величезну кількість переглядів, але неясно, чи бачили його в Blizzard. Оскільки до виходу рейду в рамках Season of Discovery залишилося всього кілька днів, малоймовірно, що ситуація вирішиться до того, як Molten Core з'явиться на серверах.