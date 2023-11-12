Популярний репер не вперше об'єднується зі своїм сином заради спільного бізнесу. Так, раніше дует запустив концепцію інтерактивного десертного ресторану у партнерстві з Food Fighters Universe.

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Ігрова студія Снуп Доґа

За словами Корделла Бродуса, основним завданням студії є допомога незалежним розробникам і талановитим художникам расових та етнічних меншин. Пріоритетною платформою для роботи наразі буде Unreal Editor, який дозволить творцям ігор Death Row Games публікувати свої ігри у Fortnite.

Ми вже давно розробляємо ігри, але всі вони виходили на дуже аматорському рівні. Ми маємо справу з іграми вже близько 5 – 6 років. Snoop встиг випустити кілька мобільних ігор і застосунків. Тож створення чогось власного було лише питанням часу,

– розповів Корделл Бродус.

Чоловік також додав, що робота з батьком протягом багатьох років надавала йому сили. Консультація поруч із легендою репу відкрила перед Бродусом нові можливості, і водночас він був цінним для свого батька, пропонуючи цінні поради.

На жаль, жодних інших конкретних подробиць про студію наразі не відомо.