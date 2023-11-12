Snoop Dogg відкрив власну ігрову студію

Легендарний репер і шоумен Snoop Dogg разом зі своїм сином Корделлом Бродусом створили власну студію, що займатиметься розробкою відеоігор. Вона отримала назву Death Row Games.

Популярний репер не вперше об'єднується зі своїм сином заради спільного бізнесу. Так, раніше дует запустив концепцію інтерактивного десертного ресторану у партнерстві з Food Fighters Universe.

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Ігрова студія Снуп Доґа

За словами Корделла Бродуса, основним завданням студії є допомога незалежним розробникам і талановитим художникам расових та етнічних меншин. Пріоритетною платформою для роботи наразі буде Unreal Editor, який дозволить творцям ігор Death Row Games публікувати свої ігри у Fortnite.

Ми вже давно розробляємо ігри, але всі вони виходили на дуже аматорському рівні. Ми маємо справу з іграми вже близько 5 – 6 років. Snoop встиг випустити кілька мобільних ігор і застосунків. Тож створення чогось власного було лише питанням часу,

– розповів Корделл Бродус.

Чоловік також додав, що робота з батьком протягом багатьох років надавала йому сили. Консультація поруч із легендою репу відкрила перед Бродусом нові можливості, і водночас він був цінним для свого батька, пропонуючи цінні поради.

На жаль, жодних інших конкретних подробиць про студію наразі не відомо.