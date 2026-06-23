Цей емулятор повертає те, чого сучасним іграм давно бракує

Ретроігри давно перейшли у цифровий формат, але одна деталь залишилася в минулому. Новий проєкт намагається повернути саме ті емоції, які колись супроводжували запуск улюблених ігор на старих консолях.

Як повідомляє Retrododo, розробник під ніком Depmots створює унікальну графічну оболонку, яка поверне геймерам забуті відчуття з дитинства.

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Що таке Socket і як він працює?

Socket – це фронтенд (графічна оболонка), яка об'єднує різні емулятори та ваші ROM-файли в один зручний каталог. Замість нудних текстових списків програма сканує бібліотеку та відображає ігри як деталізовані 3D-моделі картриджів або дисків із фірмовими наліпками.

Користувачі отримають не просто статичну картинку, а повноцінний інтерактив:

сортування ігор за платформами;

унікальні тривимірні моделі для кожного тайтлу;

можливість самостійно налаштовувати дизайн наліпок;

реалістичні анімації вставлення картриджа під час запуску гри.

Розробник уже продемонстрував роботу інтерфейсу в соцмережі X, запустивши його на портативній консолі AYN Thor.

Інтерфейс 3D-картриджів у Socket / Фото Retrododo

Творець проєкту Depmots пояснив, що використав ігровий рушій Godot через його гнучкість у роботі з 3D-моделями. Це дозволяє створювати плавні та грайливі анімації стискання й розтягування об'єктів під час взаємодії з меню.

Завдяки можливостям Godot застосунок технічно можна портувати на iOS, Linux, PC та Mac. Проте зараз автор зосереджений виключно на версії для Android. Згодом підтримка з'явиться також на PC та Steam Deck, що розробник уже підтвердив у своєму Discord-каналі.

Меню налаштувань застосунку Socket / Фото Retrododo

Коли чекати на реліз?

Точної дати виходу Socket поки немає, але на офіційному сайті проєкту вказано, що він з'явиться незабаром. Водночас розробник повідомив у Discord-спільноті Socket, що першу альфа-версію планує випустити приблизно через місяць.

Після цього користувачі зможуть оцінити, наскільки вдало проєкту вдалося повернути відчуття від використання класичних консолей. Також Depmots уже натякнув на майбутнє розширення підтримки. Після Android він розглядає випуск версій для персональних комп'ютерів і портативної консолі Steam Deck.

Це може зробити Socket цікавою альтернативою традиційним фронтендам для емуляторів, які переважно зосереджуються на зручності та швидкості доступу до бібліотеки ігор, а не на відтворенні атмосфери минулих десятиліть.