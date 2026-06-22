Базова Steam Machine з накопичувачем на 512 гігабайтів коштує 1049 доларів. Якщо додати фірмовий Steam Controller, ціна зростає до 1128 доларів. Старша версія з накопичувачем на 2 терабайти обійдеться у 1349 доларів, а комплект із контролером – у 1428 доларів.

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Для світу ігрових ПК такі цифри не виглядають надзвичайними. Проте Steam Machine виходить на ринок, де її неминуче порівнюватимуть із консолями Sony, Microsoft та Nintendo.

Для порівняння, Xbox Series X із накопичувачем на 2 терабайти зараз коштує близько 730 доларів, PlayStation 5 Pro – 900 доларів, а Nintendo Switch 2 після запланованого підвищення ціни продаватиметься за 500 доларів. На цьому тлі навіть найдешевша Steam Machine виглядає дуже дорогим рішенням.

Чому Valve не хоче продавати консоль у збиток?

Попри високу ціну, Steam Machine має кілька важливих переваг. Насамперед це доступ до величезної бібліотеки Steam, яка налічує десятки тисяч ігор.

Однак із погляду продуктивності ситуація менш однозначна. За оцінками оглядачів The Verge, новинка не демонструє кардинального приросту швидкодії порівняно з PlayStation 5, яка дебютувала ще понад п'ять років тому. Фактично покупець платить майже вдвічі більше за схожий рівень ігрового досвіду.

У Valve пояснюють, що навмисно відмовилися від традиційної консольної моделі бізнесу. Більшість виробників продають "залізо" з мінімальною маржею або навіть собі у збиток, компенсуючи це підписками, сервісами та продажем ігор усередині власної екосистеми.

У компанії наголошують, що Steam Machine слід розглядати як продовження екосистеми ПК, а не класичну консоль. Саме тому Valve не субсидує вартість пристрою.

Чому це погані новини для індустрії?

Останні кілька років вартість відеоігор і пов'язаного з ними обладнання стабільно зростає. Дорожчають самі консолі, комплектуючі для комп'ютерів, портативні ігрові пристрої та навіть пам'ять, яка стала одним із головних чинників нинішнього подорожчання електроніки.

Valve вже на етапі розробки зіткнулася з проблемами. Компанія переносила запуск пристрою через кризу на ринку оперативної пам'яті, а тепер офіційно розкрила ціни. І вони виявилися значно вищими, ніж звикли бачити покупці консолей.

Найцікавіший аспект історії зі Steam Machine полягає не в самій новинці, а в тому, що вона може розповісти про майбутнє ринку.

Поточне покоління консолей уже відчуває наслідки подорожчання компонентів. Sony нещодавно повідомила про падіння продажів PlayStation 5 на 46% у річному вимірі після серії підвищень цін. Якщо на старті продажів у 2020 році базова PS5 коштувала 499 доларів, то зараз її ціна зросла до 650 доларів.

На цьому тлі дедалі частіше виникає питання: скільки коштуватиме PlayStation 6?

Якщо вартість компонентів і надалі зростатиме, а виробники не захочуть або не зможуть субсидувати апаратне забезпечення, запуск нової консолі за ціною близько 1000 доларів уже не виглядає фантастичним сценарієм.

Xbox шукає новий шлях

Ще цікавішою виглядає ситуація навколо наступної консолі Microsoft, відомої під кодовою назвою Project Helix.

Спочатку компанія позиціонувала її як преміальний пристрій, який мав зайняти проміжне місце між ПК та консоллю. Проте останнім часом з'являється все більше сигналів про перегляд цих планів.

Генеральна директорка Xbox Аша Шарма нещодавно заявила, що індустрія наближається до моменту, коли масовий покупець просто не зможе дозволити собі витрачати тисячі доларів на нове покоління консолей. За її словами, саме тому ринок може перейти до "радикально нових бізнес-моделей", які раніше здавалися малоймовірними.

Що саме мається на увазі – поки невідомо. Йдеться про нові схеми передплати, оренду обладнання, хмарний геймінг або інші підходи, які дозволять знизити початкові витрати для покупця.

Sony також майже не розкриває деталей PlayStation 6. Відомо лише, що компанія працює над новими графічними технологіями, впровадження яких також може виявитися дорогим.

Консолі ризикують стати нішевим продуктом?

Історично успіх консолей завжди базувався на доступності. Nintendo Switch розійшлася накладом понад 150 мільйонів пристроїв, а продажі PlayStation 5 перевищили 90 мільйонів одиниць саме тому, що вони залишалися відносно масовими продуктами.

Steam Deck, попри популярність серед ентузіастів, так і не наблизилася до таких масштабів. Аналітики припускають, що Steam Machine може повторити цю долю: знайти свою аудиторію серед захоплених геймерів, але не стати справжнім масовим хітом.

І якщо наступне покоління PlayStation та Xbox справді наблизиться до психологічної позначки в 1000 доларів, перед усією індустрією постане складне питання: як зберегти масовість ринку, коли вхідний квиток у світ консольного геймінгу стає дедалі дорожчим.