Останніми роками спільнота датамайнерів уважно вивчає оновлення ігор на рушії Source 2 у пошуках інформації про загадковий проєкт під кодовою назвою hlx, який більшість фанатів пов'язує з довгоочікуваною Half-Life 3. Оскільки Valve використовує один і той самий рушій у кількох своїх іграх, ентузіасти регулярно перевіряють файли Deadlock, Dota 2 та Counter-Strike 2 на наявність нових підказок, розповідає 24 Канал.

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Цього разу увагу спільноти привернуло свіже оновлення Dota 2. Датамайнер знайшов у коді змінну з доволі промовистою назвою: m_bHackWhyAreYouGuysReadingOurVariableNames.

У буквальному перекладі це означає: "Чому ви, хлопці, читаєте назви наших змінних?". Таким жартом розробники фактично звернулися безпосередньо до людей, які роками аналізують код їхніх ігор у пошуках секретів.

Що вже вдалося дізнатися про загадковий hlx

Попри те, що Valve офіційно не анонсувала Half-Life 3, саме датамайнери стали головним джерелом інформації про проєкт. Завдяки численним витокам і знахідкам у файлах Source 2 стало відомо про низку механік, які нібито готують для гри.

Серед них згадуються гравітаційні аномалії, транспортні засоби, повноцінна балістична модель зброї, система настроїв і поведінки неігрових персонажів, а також підтримка трасування променів. Усе це вказує на значно глибший рівень симуляції світу порівняно з попередніми частинами серії.

За неофіційними даними, розробка hlx триває щонайменше з 2021 року. Над грою нібито працює команда, яка створила Half-Life: Alyx. Витоки також свідчать, що проєкт розробляють як сюжетний одиночний шутер із великим акцентом на інтерактивність, штучний інтелект та фізичну симуляцію оточення.

Чому фанати вважають, що анонс уже близько?

Останніми місяцями навколо hlx накопичилося чимало непрямих ознак активної розробки. Навесні датамайнери повідомляли про "вражаючий обсяг роботи", який Valve виконала для створення хореографічних сцен. У внутрішній термінології студії так називають складні постановочні епізоди з персонажами та сюжетними подіями.

Крім того, різні згадки про hlx продовжують регулярно з'являтися в оновленнях Source 2. Через це частина спільноти припускає, що проєкт уже перебуває на фінальних стадіях виробництва.

Водночас Valve традиційно не коментує чутки й не підтверджує існування гри. Саме тому будь-яка нова знахідка в коді миттєво стає приводом для обговорень серед фанатів серії.

Іронія ситуації полягає в тому, що невеликий жарт від розробників навряд чи змусить датамайнерів припинити пошуки. Навпаки, така увага з боку Valve лише підтвердила: компанія уважно стежить за тим, як спільнота аналізує її файли. А отже, полювання за новими подробицями Half-Life 3, схоже, тільки набирає обертів.