В последние годы сообщество датамайнеров внимательно изучает обновления игр на движке Source 2 в поисках информации о загадочном проекте под кодовым названием hlx, который большинство фанатов связывает с долгожданной Half-Life 3. Поскольку Valve использует один и тот же движок в нескольких своих играх, энтузиасты регулярно проверяют файлы Deadlock, Dota 2 и Counter-Strike 2 на наличие новых подсказок, сообщает 24 Канал.

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На этот раз внимание сообщества привлекло свежее обновление Dota 2. Датамайнер обнаружил в коде переменную с довольно красноречивым названием: m_bHackWhyAreYouGuysReadingOurVariableNames.

В буквальном переводе это означает: "Почему вы, ребята, читаете названия наших переменных?". Такой шуткой разработчики фактически обратились непосредственно к людям, которые годами анализируют код их игр в поисках секретов.

Что уже удалось узнать о загадочном hlx

Несмотря на то, что Valve официально не анонсировала Half-Life 3, именно датамайнеры стали главным источником информации о проекте. Благодаря многочисленным утечкам и находкам в файлах Source 2 стало известно о ряде механик, которые якобы готовят для игры.

Среди них упоминаются гравитационные аномалии, транспортные средства, полноценная баллистическая модель оружия, система настроений и поведения неигровых персонажей, а также поддержка трассировки лучей. Всё это указывает на значительно более глубокий уровень симуляции мира по сравнению с предыдущими частями серии.

По неофициальным данным, разработка hlx ведётся как минимум с 2021 года. Над игрой якобы работает команда, создавшая Half-Life: Alyx. Источники также сообщают, что проект разрабатывается как сюжетный одиночный шутер с большим акцентом на интерактивность, искусственный интеллект и физическую симуляцию окружающей среды.

Почему фанаты считают, что анонс уже близок?

В последние месяцы вокруг hlx накопилось немало косвенных признаков активной разработки. Весной датамайнеры сообщали о "впечатляющем объеме работы", который Valve проделала для создания хореографических сцен. Во внутренней терминологии студии так называют сложные постановочные эпизоды с персонажами и сюжетными событиями.

Кроме того, различные упоминания о hlx продолжают регулярно появляться в обновлениях Source 2. Из-за этого часть сообщества предполагает, что проект уже находится на финальных стадиях производства.

В то же время Valve традиционно не комментирует слухи и не подтверждает существование игры. Именно поэтому любая новая находка в коде мгновенно становится поводом для обсуждений среди фанатов серии.

Ирония ситуации заключается в том, что небольшая шутка со стороны разработчиков вряд ли заставит датамайнеров прекратить поиски. Наоборот, такое внимание со стороны Valve лишь подтвердило: компания внимательно следит за тем, как сообщество анализирует её файлы. А значит, охота за новыми подробностями о Half-Life 3, похоже, только набирает обороты.