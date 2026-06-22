Хотя полноценный релиз игры состоялся 22 июля 1996 года, официальной датой зарождения проекта считается именно 22 июня, сообщает 24 Канал. В тот день разработчики разместили на своём сайте shareware-версию игры, которая содержала лишь первый эпизод, но позволила миллионам игроков впервые окунуться в новый мрачный мир.

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На момент релиза Quake предложила всё, что тогда казалось вершиной технологий: полноценную сюжетную кампанию из четырёх эпизодов, обширный арсенал оружия, сетевой режим и атмосферный саундтрек от фронтмена группы Nine Inch Nails Трента Резнора.

О чём была Quake?

Игроки брали на себя роль безымянного солдата, который через межпространственные врата Slipgate отправлялся в другое измерение. Его задачей становилось уничтожение загадочного врага под кодовым именем Quake, который посылал на Землю армии монстров и чудовищ.

В отличие от многих шутеров того времени, игра сочетала научную фантастику, мотивы Лавкрафта и мрачное фэнтези. Именно эта атмосфера помогла Quake выделиться даже на фоне чрезвычайно успешной Doom.

Как Quake изменила индустрию?

Наследие Quake выходит далеко за пределы сюжетной кампании. Многие историки видеоигр считают её одним из проектов, заложивших фундамент современного киберспорта.

Именно Quake популяризировала быстрые сетевые матчи, дуэли между игроками и культуру соревнований, которая впоследствии переросла в крупные турниры с многомиллионной аудиторией. Многие механики и подходы к сетевым шутерам, которые сегодня кажутся привычными, впервые были массово опробованы именно здесь.

Кроме того, технологии игры повлияли на развитие трехмерной графики и движков для будущих проектов. Разработки id Software стали основой для десятков других игр и фактически определили направление развития жанра на годы вперед.

Как отмечают юбилей?

Соучредитель id Software Джон Ромеро оригинально поздравил игру с 30-летием, опубликовав соответствующее обращение в соцсетях. Он также пообещал провести трансляцию официального переиздания Quake на платформе Twitch.

Стрим запланирован на 23 июня. Во время эфира Ромеро должен вернуться к игре, которая стала одним из важнейших проектов в его карьере.

В то же время нынешний владелец франшизы, компания Bethesda Softworks, пока не объявила о каких-либо отдельных мероприятиях, приуроченных к юбилею. Однако недавно разработчики выпустили крупное обновление для Quake Champions, посвященное 30-летию легендарной серии.

Спустя три десятилетия после релиза Quake остаётся не просто культовой игрой со статусом классики. Для многих она стала символом эпохи, когда шутеры от первого лица только начинали формировать современный облик видеоигр, а интернет-соревнования ещё казались фантастикой.