О судьбе System Shock 3 рассказал соучредитель OtherSide Entertainment и создатель серий Deus Ex и System Shock Уоррен Спектор в интервью Game Informer.

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История System Shock 3 тянется уже более десяти лет. Разработчики официально подтвердили игру ещё в декабре 2015 года. Для многих поклонников жанра immersive sim это стало настоящим событием, ведь серия System Shock считается одной из самых влиятельных в истории видеоигр. Именно она заложила фундамент для таких проектов, как BioShock, Deus Ex, Prey и многих других.

Однако разработка быстро столкнулась с проблемами. В 2019 году издатель игры, шведская компания Starbreeze, оказалась в сложном финансовом положении. Из-за этого проект фактически остался без поддержки. Уже в 2020 году права на System Shock 3 перешли к китайскому технологическому гиганту Tencent.

По словам Спектора, команда OtherSide Entertainment активно работала над игрой примерно с 2018 по 2019 год. В разработке участвовали всего 17 человек, но прогресс был ощутимым.

Мы демонстрировали хороший прогресс. Игра была очень близка к immersive sim. Я был влюблен в её ключевую механику,

– рассказал Уоррен Спектор.

Как Tencent спасла студию

После потери финансирования со стороны Starbreeze сложные времена переживала не только сама игра, но и студия OtherSide Entertainment. По словам Спектора, Tencent фактически помогла компании выжить.

Китайская корпорация решила, что потенциал System Shock 3 значительно превышает возможности небольшой независимой студии. Именно поэтому Tencent инвестировала в проект и взяла над ним контроль.

Они сказали, что могут обеспечить масштаб, которого мы никогда бы не смогли достичь. Они инвестировали в проект. Они помогли нам выжить. Спасибо, Tencent. Теперь, если с System Shock 3 что-то и случится, это будет заслуга Tencent, а не наша,

– пояснил Спектор.

Фактически после передачи прав OtherSide Entertainment утратила любое влияние на дальнейшую судьбу игры.

Могут ли старые наработки вернуться?

Несмотря на годы неопределённости, Спектор сохранил копию версии System Shock 3, над которой работала его команда. Она до сих пор лежит на его жёстком диске.

Впрочем, сам разработчик не слишком верит, что Tencent когда-нибудь использует эти материалы для завершения игры. Это означает, что даже если System Shock 3 однажды вернётся к активной разработке, она может существенно отличаться от той версии, которую создавала команда Спектора.

Дополнительную интригу добавляют слова директора по развитию бизнеса Nightdive Studios Ларри Купермана. Весной 2025 года он заявлял, что ситуация вокруг System Shock 3 остается "очень сложной", но некоторая ясность относительно будущего проекта может появиться в течение года или даже позже.

Почему это важно для индустрии&

История System Shock 3 давно стала одним из самых известных примеров так называемого "производственного ада" в игровой индустрии. Игра пережила смену издателя, финансовый кризис партнеров, передачу прав другой компании и многолетнее информационное затишье.

Для поклонников жанра immersive sim ситуация выглядит особенно болезненной. В последние годы крупные издатели всё реже инвестируют в сложные сюжетные игры такого типа, отдавая предпочтение масштабным сервисным проектам или проверенным франшизам.

Пока Tencent не делает никаких официальных заявлений по поводу System Shock 3, будущее игры остаётся неопределённым. Однако слова Спектора впервые за долгое время позволили понять, почему проект практически исчез с радаров и кто сегодня контролирует его судьбу.