Про долю System Shock 3 розповів співзасновник OtherSide Entertainment і творець серій Deus Ex та System Shock Воррен Спектор в інтерв'ю Game Informer.

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Історія System Shock 3 тягнеться вже понад десять років. Розробники офіційно підтвердили гру ще у грудні 2015 року. Для багатьох шанувальників жанру immersive sim це стало справжньою подією, адже серія System Shock вважається однією з найвпливовіших в історії відеоігор. Саме вона заклала фундамент для таких проєктів, як BioShock, Deus Ex, Prey та багатьох інших.

Однак розробка швидко зіткнулася з проблемами. У 2019 році видавець гри, шведська компанія Starbreeze, опинилася у складному фінансовому становищі. Через це проєкт фактично залишився без підтримки. Уже в 2020 році права на System Shock 3 перейшли китайському технологічному гіганту Tencent.

За словами Спектора, команда OtherSide Entertainment активно працювала над грою приблизно з 2018 по 2019 рік. У розробці брали участь лише 17 людей, але прогрес був відчутним.

Ми демонстрували хороший прогрес. Гра була дуже близькою до immersive sim. Я був закоханий у її ключову механіку,

– розповів Воррен Спектор.

Як Tencent врятувала студію

Після втрати фінансування від Starbreeze складні часи переживала не лише сама гра, а й студія OtherSide Entertainment. За словами Спектора, Tencent фактично допомогла компанії вижити.

Китайська корпорація вирішила, що потенціал System Shock 3 значно перевищує можливості невеликої незалежної студії. Саме тому Tencent інвестувала в проєкт і перебрала контроль над ним.

Вони сказали, що можуть забезпечити масштаб, якого ми ніколи не змогли б досягти. Вони інвестували в проєкт. Вони допомогли нам вижити. Дякую, Tencent. Тепер, якщо з System Shock 3 щось і станеться, це буде заслуга Tencent, а не наша,

– пояснив Спектор.

Фактично після передачі прав OtherSide Entertainment втратила будь-який вплив на подальшу долю гри.

Чи можуть старі напрацювання повернутися?

Попри роки невизначеності, Спектор зберіг копію версії System Shock 3, над якою працювала його команда. Вона досі лежить на його жорсткому диску.

Втім, сам розробник не надто вірить, що Tencent коли-небудь використає ці матеріали для завершення гри. Це означає, що навіть якщо System Shock 3 одного дня повернеться до активної розробки, вона може суттєво відрізнятися від тієї версії, яку створювала команда Спектора.

Додаткової інтриги додають слова директора з розвитку бізнесу Nightdive Studios Ларрі Купермана. Навесні 2025 року він заявляв, що ситуація навколо System Shock 3 залишається "дуже складною", але певна ясність щодо майбутнього проєкту може з'явитися протягом року або навіть пізніше.

Чому це важливо для індустрії&

Історія System Shock 3 давно стала одним із найвідоміших прикладів так званого "виробничого пекла" в ігровій індустрії. Гра пережила зміну видавця, фінансову кризу партнерів, передачу прав іншій компанії та багаторічну інформаційну тишу.

Для шанувальників жанру immersive sim ситуація виглядає особливо болісною. Останніми роками великі видавці дедалі рідше інвестують у складні сюжетні ігри такого типу, віддаючи перевагу масштабним сервісним проєктам або перевіреним франшизам.

Поки Tencent не робить жодних офіційних заяв щодо System Shock 3, майбутнє гри залишається невизначеним. Проте слова Спектора вперше за довгий час дозволили зрозуміти, чому проєкт практично зник з радарів і хто сьогодні контролює його долю.