Попри те, що до релізу Grand Theft Auto VI залишається ще кілька місяців, навколо гри вже сформувався безпрецедентний рівень інтересу. Саме тому фахівці Piper Sandler спробували оцінити можливі стартові продажі майбутнього блокбастера від Rockstar Games, пише WCCFTECH.

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Згідно з їхнім прогнозом, у перший день після виходу GTA VI може розійтися тиражем у 46 мільйонів копій. Причому самі аналітики називають таку оцінку "консервативною".

Якщо прогноз справдиться, новинка перевершить досягнення GTA V більш ніж у чотири рази. Для порівняння, попередня частина серії після релізу у вересні 2013 року продала 11,2 мільйона копій за першу добу. Тоді цей результат потрапив до Книги рекордів Гіннесса як новий рекорд індустрії відеоігор.

На чому базується прогноз?

У Piper Sandler не просто припустили можливий успіх гри, а спробували підкріпити оцінки статистичними даними. Для аналізу вони використали інформацію про запуск 18 великих ігор, які вийшли протягом останніх восьми років.

До вибірки потрапили такі проєкти, як Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та інші масштабні релізи. Крім того, аналітики вивчили активність спільноти GTA VI на Reddit.

Саме тут вони знайшли цікаву закономірність. Дослідження показало, що кількість щотижневих відвідувачів тематичного субреддиту дуже тісно пов'язана зі стартовими продажами гри. За підрахунками Piper Sandler, кореляція між цими показниками становить 94% безпосередньо на момент релізу та 73% за п'ять місяців до виходу гри.

Інакше кажучи, чим активніше фанати обговорюють гру задовго до запуску, тим вищими зазвичай виявляються продажі на старті. А спільнота GTA VI вже зараз демонструє показники, які значно випереджають багато попередніх гучних релізів.

Що відомо про саму гру?

Події GTA VI розгорнуться у вигаданому штаті Леоніда, який Rockstar створила за мотивами сучасної Флориди. Гравці зможуть дослідити відкритий світ від імені двох головних героїв – Джейсона Дюваля та Лусії Камінос.

За сюжетом персонажі опиняються втягнутими у масштабну кримінальну змову. Саме ця історія стане основою нової частини культової серії.

На старті гра вийде для PlayStation 5 та Xbox Series X і Series S. Версію для персональних комп'ютерів Rockstar поки що офіційно не анонсувала.

Дата виходу вже остаточно визначена

Шлях GTA VI до релізу виявився довшим, ніж очікували шанувальники. Rockstar двічі переносила прем'єру, через що навколо проєкту виникало чимало спекуляцій.

Втім, зараз офіційною датою виходу залишається 19 листопада 2026 року. Нещодавно генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік (Strauss Zelnick) ще раз підтвердив цю дату під час інтерв'ю популярному TikTok-каналу.

Навіть якщо прогноз Piper Sandler виявиться завищеним, сам факт появи таких оцінок демонструє масштаби очікувань навколо GTA VI. За понад десятиріччя після виходу GTA V індустрія не бачила іншої гри, яка б концентрувала навколо себе настільки високий рівень уваги ще до релізу.

Якщо інтерес фанатів конвертується у продажі, листопад 2026 року може стати одним із найважливіших моментів в історії відеоігор.