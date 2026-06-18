Схоже, реліз GTA 6 – це справді лише справа часу, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Соло-розробник погрожує випустити власну GTA 6 раніше за Rockstar
Коли можна буде купити GTA 6?
Після понад року мовчання з моментру другого трейлера, розробники GTA 6 нарешті потішили фанатів новою порцією інформації.
Зокрема, Rockstar представили "офіційну обкладинку" довгоочікуваної гри та оголосили коли розпочнеться старт оформлення попередніх замовлень.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Отож, геймери зможуть придбати новчу частину легендарної Grand Theft Auto вже з 25 червня 2026 року.
Анонс від студії: дивіться відео
Скоріше за все, саме у цей день на нас очікує новий трейлер та додаткові деталі проєкту.
Нагадаємо, що головними героями гри стануть Джейсон Дюваль та Люсія Камінос. Колишній ветеран та колишня ув'язнена опиняться у центрі кримінальних перипетій, які охоплять увесь штат Леоніда, і будуть вимушені покладатися один на одного, щоб вижити.
Реліз гри заплановано на 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S. Вихід на ПК, традиційно для ігор Rockstar, планується дещо пізніше.