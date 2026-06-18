Похоже, выход GTA 6 — это действительно лишь вопрос времени, сообщает 24 Канал.
Интересно: соло-разработчик угрожает выпустить собственную GTA 6 раньше Rockstar
Когда можно будет купить GTA 6?
После более чем года молчания с момента выхода второго трейлера разработчики GTA 6 наконец-то порадовали фанатов новой порцией информации.
В частности, Rockstar представила "официальную обложку" долгожданной игры и объявила, когда начнут приниматься предварительные заказы.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Итак, геймеры смогут приобрести новую часть легендарной Grand Theft Auto уже с 25 июня 2026 года.
Анонс от студии: смотрите видео
Скорее всего, именно в этот день нас ждет новый трейлер и дополнительные подробности о проекте.
Напомним, что главными героями игры станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Бывший ветеран и бывшая заключённая окажутся в центре криминальных перипетий, охвативших весь штат Леонида, и будут вынуждены полагаться друг на друга, чтобы выжить.
Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Выход на ПК, как обычно для игр Rockstar, планируется несколько позже.