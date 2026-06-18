Разработчик видеоигр поставил перед собой амбициозную задачу и пытается выпустить собственную версию Grand Theft Auto 6 раньше оригинала, сообщает 24 Канал.

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Сможет ли ИИ создать GTA 6 быстрее, чем Rockstar?

С момента выхода последней Grand Theft Auto прошло 13 лет, и многие фанаты просто не могут дождаться 19 ноября 2026 года, ведь именно на этот день назначен выход новой части серии, маркетинг которой уже начался там, где никто не ожидал.

Пользователю X, известному как Ziwen , надоело просто ждать, и он решил пойти на радикальный шаг – создать собственную версию игры.

Вот уже неделю он, совместно с огромным количеством различных ИИ, работает над тем, чтобы "завайбкодить" реального конкурента творению Rockstar.

За считанные дни энтузиаст сумел создать модель главного героя, NPC, несколько локаций и детализированных зданий, кат-сцены и экраны загрузки. Впоследствии проект, который начинался на Godot, перекочевал на Unreal Engine и стал по-настоящему напоминать игру.

Результат работы энтузиаста: смотрите видео

Я целую неделю игнорировал всех, кто советовал сменить движок.



На 7-й день я изменил курс. Вы были правы.



Создаю GTA 6 с помощью цикла ИИ-агентов. Я потратил целый день на одно: перенос проекта с Godot на Unreal.



Вчера я сказал, что протестирую Unity и, скорее всего, откажусь… https://t.co/abvL6jJMhY pic.twitter.com/wjpPgUK6Tw — Ziwen (@ziwenxu_) 16 июня 2026

Если учесть, что проекту Ziwen всего неделя, то он уже выглядит довольно впечатляюще. Можно только догадываться, как продукт будет выглядеть через месяц упорной работы.

Конечно, эта игра (при условии релиза) будет уступать GTA 6 во всём и ни в коем случае не является реальным конкурентом, но тем не менее она может стать ярким примером использования ИИ в игровой индустрии, что одновременно увлекательно и пугающе. Впереди нас ждут интересные времена.