Об этом пишет издание TheGamer.

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С момента анонса в 2022 году Grand Theft Auto VI остается одной из самых обсуждаемых игр в мире. Rockstar Games неоднократно переносила релиз проекта, из-за чего часть фанатов начала скептически относиться даже к официальным заявлениям компании.

На данный момент выход GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Руководство Take-Two Interactive уже несколько раз подтверждало эту дату, в частности во время финансового отчета компании в мае. Теперь генеральный директор Take-Two Штраус Зельник еще раз публично заверил игроков, что планы остаются неизменными.

Однако на этот раз подтверждение прозвучало не во время презентации для инвесторов, не на крупной игровой выставке и даже не в интервью профильному СМИ. Зельник неожиданно появился в видео популярного TikTok-канала School of Hard Knocks, где ответил на несколько вопросов ведущего.

Когда его спросили о дате выхода GTA VI, руководитель без колебаний назвал 19 ноября. Таким образом он уже в который раз подтвердил, что Rockstar и Take-Two не планируют новых переносов.

Почему разработка затянулась?

Во время беседы Зельник также объяснил, почему создание GTA VI заняло так много времени.

Команда Rockstar стремится создать то, чего раньше никто никогда не делал. Это очень сложно и требует много времени,

– заявил Штраус Зельник.

Подобные комментарии хорошо вписываются в репутацию Rockstar Games. Студия давно известна стремлением устанавливать новые стандарты качества для игр с открытым миром, даже если это приводит к многолетним циклам разработки. Для сравнения: между релизами GTA V и GTA VI пройдет более 13 лет.

Начало рекламной кампании?

Особое внимание журналистов привлек не столько сам факт подтверждения даты релиза, сколько площадка, которую для этого выбрали.

Еще ранее Take-Two сообщала, что маркетинговая кампания GTA VI начнется ближе к выходу игры. Между тем середина июня уже наступила, а традиционной рекламы в виде новых трейлеров, масштабных презентаций или серии официальных анонсов пока нет.

Именно поэтому в TheGamer предположили, что появление Зельника на популярном TikTok-канале может стать первым элементом новой маркетинговой стратегии. Если раньше Rockstar полагалась преимущественно на трейлеры и громкие анонсы, то теперь компания может активнее использовать социальные сети и инфлюенсеров для продвижения игры.

Такой подход выглядит логичным. За последние годы TikTok превратился в одну из главных площадок для продвижения развлекательного контента среди молодой аудитории. Даже короткие видео способны генерировать десятки миллионов просмотров и формировать информационную повестку дня гораздо эффективнее, чем традиционная реклама.

Что известно о GTA VI

Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X и S. События игры развернутся в вымышленном штате Леонида, который Rockstar создала по мотивам современной Флориды.

Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. По сюжету они окажутся в центре масштабного криминального заговора, охватившего различные уголки штата.

Пока что Rockstar не спешит раскрывать новые подробности об игре, однако каждое появление представителей компании в публичном пространстве мгновенно привлекает внимание миллионов фанатов. И если предположения журналистов окажутся верными, то в ближайшие месяцы игроки могут увидеть ещё больше необычных способов продвижения самого ожидаемого релиза последних лет.