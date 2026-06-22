Хоча повноцінний реліз гри відбувся 22 липня 1996 року, офіційною датою народження проєкту вважають саме 22 червня, розповідає 24 Канал. Того дня розробники виклали на своєму сайті shareware-версію гри, яка містила лише перший епізод, але дозволила мільйонам гравців вперше зануритися в новий похмурий світ.

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На момент релізу Quake запропонувала все, що тоді здавалося вершиною технологій: повноцінну сюжетну кампанію з чотирьох епізодів, великий арсенал зброї, мережевий режим та атмосферний саундтрек від фронтмена гурту Nine Inch Nails Трент Резнор.

Про що була Quake?

Гравці брали на себе роль безіменного солдата, який через міжпросторові ворота Slipgate вирушав до іншого виміру. Його завданням ставало знищення загадкового ворога під кодовим ім'ям Quake, який засилав на Землю армії монстрів і створінь.

На відміну від багатьох шутерів того часу, гра поєднувала наукову фантастику, лавкрафтівські мотиви вкупі з темним фентезі. Саме ця атмосфера допомогла Quake виділитися навіть на тлі надзвичайно успішного Doom.

Як Quake змінила індустрію?

Спадщина Quake виходить далеко за межі сюжетної кампанії. Багато істориків відеоігор вважають її одним із проєктів, що заклали фундамент сучасного кіберспорту.

Саме Quake популяризувала швидкі мережеві матчі, дуелі між гравцями та культуру змагань, яка згодом переросла у великі турніри з багатомільйонною аудиторією. Багато механік і підходів до мережевих шутерів, які сьогодні здаються звичними, уперше масово випробували саме тут.

Крім того, технології гри вплинули на розвиток тривимірної графіки та рушіїв для майбутніх проєктів. Розробки id Software стали основою для десятків інших ігор і фактично визначили напрямок розвитку жанру на роки вперед.

Як відзначають ювілей?

Співзасновник id Software Джон Ромеро оригінально привітав гру з 30-річчям, опублікувавши відповідне звернення у соцмережах. Він також пообіцяв провести трансляцію офіційного перевидання Quake на платформі Twitch.

Стрим запланували на 23 червня. Під час ефіру Ромеро має повернутися до гри, яка стала одним із найважливіших проєктів у його кар'єрі.

Водночас нинішній власник франшизи, компанія Bethesda Softworks, поки не оголосила окремих заходів до ювілею. Проте нещодавно розробники випустили велике оновлення для Quake Champions, яке присвятили 30-річчю легендарної серії.

Через три десятиліття після релізу Quake залишається не просто культовою грою зі статусом класики. Для багатьох вона стала символом епохи, коли шутери від першої особи лише починали формувати сучасний вигляд відеоігор, а інтернет-змагання ще здавалися фантастикою.