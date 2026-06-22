Базовая версия Steam Machine с накопителем на 512 гигабайт стоит 1049 долларов. Если добавить фирменный Steam Controller, цена возрастает до 1128 долларов. Более продвинутая версия с накопителем на 2 терабайта обойдется в 1349 долларов, а комплект с контроллером — в 1428 долларов.

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Для мира игровых ПК такие цифры не выглядят чрезмерными. Однако Steam Machine выходит на рынок, где её неизбежно будут сравнивать с консолями Sony, Microsoft и Nintendo.

Для сравнения: Xbox Series X с накопителем на 2 терабайта сейчас стоит около 730 долларов, PlayStation 5 Pro — 900 долларов, а Nintendo Switch 2 после запланированного повышения цены будет продаваться за 500 долларов. На этом фоне даже самая дешёвая Steam Machine выглядит очень дорогим решением.

Почему Valve не хочет продавать консоль себе в убыток?

Несмотря на высокую цену, у Steam Machine есть несколько важных преимуществ. Прежде всего, это доступ к огромной библиотеке Steam, насчитывающей десятки тысяч игр.

Однако с точки зрения производительности ситуация менее однозначна. По оценкам обозревателей The Verge, новинка не демонстрирует кардинального прироста производительности по сравнению с PlayStation 5, которая дебютировала более пяти лет назад. Фактически покупатель платит почти вдвое больше за сопоставимый уровень игрового опыта.

В Valve объясняют, что намеренно отказались от традиционной консольной бизнес-модели. Большинство производителей продают "железо" с минимальной маржой или даже себе в убыток, компенсируя это подписками, сервисами и продажей игр внутри собственной экосистемы.

В компании подчеркивают, что Steam Machine следует рассматривать как продолжение экосистемы ПК, а не как классическую консоль. Именно поэтому Valve не субсидирует стоимость устройства.

Почему это плохая новость для индустрии?

Последние несколько лет стоимость видеоигр и связанного с ними оборудования стабильно растёт. Дорожают сами консоли, комплектующие для компьютеров, портативные игровые устройства и даже память, которая стала одним из главных факторов нынешнего подорожания электроники.

Valve уже на этапе разработки столкнулась с проблемами. Компания переносила запуск устройства из-за кризиса на рынке оперативной памяти, а теперь официально раскрыла цены. И они оказались значительно выше, чем привыкли видеть покупатели консолей.

Самый интересный аспект истории со Steam Machine заключается не в самой новинке, а в том, что она может рассказать о будущем рынка.

Текущее поколение консолей уже ощущает последствия подорожания компонентов. Sony недавно сообщила о падении продаж PlayStation 5 на 46% в годовом исчислении после серии повышений цен. Если на старте продаж в 2020 году базовая PS5 стоила 499 долларов, то сейчас ее цена выросла до 650 долларов.

На этом фоне всё чаще возникает вопрос: сколько будет стоить PlayStation 6?

Если стоимость компонентов будет и дальше расти, а производители не захотят или не смогут субсидировать аппаратное обеспечение, запуск новой консоли по цене около 1000 долларов уже не выглядит фантастическим сценарием.

Xbox ищет новый путь

Еще более интересной выглядит ситуация вокруг следующей консоли Microsoft, известной под кодовым названием Project Helix.

Изначально компания позиционировала её как премиальное устройство, которое должно было занять промежуточное место между ПК и консолью. Однако в последнее время появляется всё больше сигналов о пересмотре этих планов.

Генеральный директор Xbox Аша Шарма недавно заявила, что индустрия приближается к моменту, когда массовый покупатель просто не сможет позволить себе тратить тысячи долларов на новое поколение консолей. По её словам, именно поэтому рынок может перейти к "радикально новым бизнес-моделям", которые раньше казались маловероятными.

Что именно имеется в виду — пока неизвестно. Речь идет о новых схемах подписки, аренде оборудования, облачном гейминге или других подходах, которые позволят снизить первоначальные затраты для покупателя.

Sony также практически не раскрывает подробностей о PlayStation 6. Известно лишь, что компания работает над новыми графическими технологиями, внедрение которых также может оказаться дорогостоящим.

Консоли рискуют стать нишевым продуктом?

Исторически успех консолей всегда основывался на доступности. Nintendo Switch разошлась тиражом более 150 миллионов устройств, а продажи PlayStation 5 превысили 90 миллионов единиц именно потому, что они оставались относительно массовыми продуктами.

Steam Deck, несмотря на популярность среди энтузиастов, так и не приблизилась к таким масштабам. Аналитики предполагают, что Steam Machine может повторить эту судьбу: найти свою аудиторию среди увлечённых геймеров, но не стать настоящим массовым хитом.

И если следующее поколение PlayStation и Xbox действительно приблизится к психологической отметке в 1000 долларов, перед всей индустрией встанет сложный вопрос: как сохранить массовость рынка, когда входной билет в мир консольного гейминга становится всё дороже.