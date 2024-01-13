Анонсовано новий ексклюзив для PS5 – шутер з динозаврами Son and Bone: цікаве відео

PlayStation ощасливили власників консолей PS5 анонсом нового майбутнього ексклюзиву, відеогри Son and Bone – шутера у якому гравцю доведеться боротися проти кровожерливих динозаврів у швидкому геймплеї в стилі DOOM.

PlayStation анонсувала нову відеогру для PlayStation 5, Son and Bone – насичений екшеном FPS, у якому американський шериф потрапляє в інший світ, де йому доводиться боротися з динозаврами аби вижити.

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Розробники з TeamKill Media поділилися ігровим трейлером Son and Bone, який на дві хвилини занурює глядачів у справжній світ хаосу, в якому гравець пробивається крізь безліч агресивних динозаврів.

Цікаво, що останньою грою студії TeamKill Media булащо вийшла в листопаді 2023 року. Космічний жахастик провалився, про що свідчать його оцінки у 40/100 від критиків та 3.1/10 від геймерів на порталі Metacritic

Крім динозаврів, які, слід зазначити, виглядають дивовижно, трейлер майбутнього ексклюзиву для PS5 показує містичних людиноподібних ящерів з якими гравцю також доведеться зійтися в битві.

Для цього в арсеналі геймерів буде широке розмаїття зброї, а сам ігровий процес, на перший погляд, навіть дещо нагадує такі проєкти як DOOM чи Turok.

Трейлер Son and Bone – дивитися відео

При цьому сюжет гри також виглядає багатонадійно.

У ньому, шериф Сем Джадж відправляється навздогін бандитам, які атакували ферму у штаті Монтана, аби притягнути їх до відповідальності будь-якими необхідними засобами та врятувати заручників.

Під час цього, протагоніст містичним чином переноситься в інший світ, наповнений доісторичними істотами, та змушений робити все аби вижити та повернутися додому.