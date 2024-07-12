У що пограти: PlayStation оголошує список ігор для підписників у липні 2024 року
12 липня 2024, 17:31Читать новость на русском
Джерело:PlayStation
Sony представила повний список ігор, які отримають підписники PlayStation Plus у липні. Раніше компанія розкрила перші кілька проєктів, а тепер розсекретила всі інші. Традиційно забрати можна буде як великі найменування, такі як Remnant 2 чи Mount and Blade 2, так і нішеві інді-ігри, на кшталт симулятора роботи.
Загалом до бібліотеки приєднається 13 ігор, і всі вони будуть доступні на рівні PlayStation Plus Extra та Premium з 16 липня 2024 року. Це одна з найрізноманітніших лінійок за останні місяці.
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Повний список ігор
- Remnant 2 для PS5. Це продовження бестселера Remnant: From the Ashes, у якому люди, що вижили, протистоять новим смертоносним створінням і богоподібним босам у жахливих світах. Гра розрахована як на одиночне проходження, так і в кооперативі з двома іншими друзями.
- Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion для PS4 та PS5.
- Mount and Blade 2: Bannerlord для PS4 та PS5. Це продовження відомого середньовічного бойового симулятора, де вам потрібно керувати власною армією, захоплювати замки та території, торгувати, укладати союзи, воювати та загалом вести типове життя воєначальника, яким ми звикли його бачити в абсолютно нереалістичних історіях про середньовіччя.
- The Jackbox Party Pack 9 для PS4 та PS5.
- Pathfinder: Wrath of the Righteous для PS4 та PS5. Тут гравець вирушає в подорож до царства, захопленого демонами, і приходить до влади, обравши один з шести доступних міфічних шляхів. Гра отримала досить високі оцінки від критиків.
- No More Heroes 3 для PS4 та PS5.
- Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition для PS4.
- Deadcraft для PS4.
- Steep для PS4.
- Job Simulator для PSVR2.
- Summoner для PS4 та PS5.
- Ratchet and Clank: Size Matters для PS4 та PS5.
- Jeanne d'Arc для PS4 та PS5.
Дивіться трейлер Remnant 2: відео