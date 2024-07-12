У що пограти: PlayStation оголошує список ігор для підписників у липні 2024 року

17:31

Sony представила повний список ігор, які отримають підписники PlayStation Plus у липні. Раніше компанія розкрила перші кілька проєктів, а тепер розсекретила всі інші. Традиційно забрати можна буде як великі найменування, такі як Remnant 2 чи Mount and Blade 2, так і нішеві інді-ігри, на кшталт симулятора роботи.