Про підписання відповідної угоди повідомив керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер.

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Доки Call of Duty виходитиме на PS

Договір передбачає, що гра Call of Duty навіть після придбання студії Activision Blizzard деякий час продовжить виходити на PlayStation.

У оголошенні Microsoft не згадується конкретний термін, але Карі Перес – глава відділу глобальних комунікацій Xbox – підтвердила, що мовиться про щонайменше 10 років. Вона також уточнила, що угода стосується лише Call of Duty.

Microsoft заговорила про договір з Sony ще в січні 2022 року. Та тоді мовилося про "всі наявні ігри для консолей Activision на платформі Sony".

Так само це стосувалося продовження Call of Duty або будь-якої іншої поточної франшизи Activision на Sony до 31 грудня 2027 року. Як бачимо, перелік звузився до однієї гри, але термін дії угоди натомість став довшим.